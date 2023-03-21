Сын диссидентов и участник боевых действий: Оксен Лисовой стал новым министром образования и науки Украины

Депутаты Верховной Рады Украины согласовали назначение министром образования и науки 50-летнего учителя, организатора образования и военнослужащего ВСУ Оксена Лисового. Кандидат философских наук, заслуженный работник образования и лауреат госпремии в этой области заменит в должности Сергея Шкарлета, отставку которого утвердили накануне.

Видео дня

Новый глава МОН почти год защищает родную страну на фронте и одновременно дистанционно продолжает исполнять обязанности директора наццентра Малой академии наук. OBOZREVATEL рассказывает, что известно об Оксене Лисовом, который будет отвечать за украинское образование (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отметим, что на заседании ВРУ во вторник, 21 марта, голос "за" его назначение отдали 313 из 333 присутствовавших в зале парламентариев. Ни один нардеп не нажал кнопку "против", не было и тех, кто бы воздержался от голосования. Перед этим назначение Оксена Лисового министром образования и науки Украины поддержал Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

Сын диссидентов

Оксен Лисовой родился 21 июля 1972 года в Киевской области в семье известных диссидентов Василия и Веры Лисовых. За две недели до его рождения советская власть арестовала отца, выступившего с открытым письмом в защиту шестидесятников, а мать за это уволили с работы в Институте педагогики. Василий Лисовой провел в лагерях и ссылке 11 лет, его освободили в июле 1983-го.

"Участие в войне против империи, не по своей воле, я начал принимать за неделю до своего рождения. Именно тогда КГБ арестовало моего отца… За свою интеллектуальную деятельность он получил в целом 11 лет тюрем и ссылок в Сибирь. Соответственно, я рос в атмосфере войны в форме интеллектуального сопротивления имперскому суицидальному абсурду", – говорил в одном из интервью Оксен.

Педагог и защитник-десантник

С 2010 года Лисовой занимает должность директора Национального центра "Малая академия наук Украины" (МАН). Он имеет степень кандидата философских наук (философская антропология, философия культуры), а в 2015 году получил ученое звание доцента.

В 2012-м Оксен Лисовой стал лауреатом Государственной премии Украины в области образования, в 2021-м получил почетное звание "Заслуженный работник образования Украины".

В сентябре 2020-го совместно с президентом МАН Станиславом Довгим он инициировал учреждение первого в Украине Музея науки, открывшегося в Киеве на ВДНХ.

С началом полномасштабного российского вторжения Оксен Лисовой присоединился к войску как доброволец в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. В соцсетях мужчина рассказывал об участии в боях на востоке, в районе агломерации Славянск – Краматорск – Дружковка, а также вблизи Кременной.

В интервью "Вікнам" Лисовой говорил, что выполняет боевые задачи командира подразделения, но не получает заработную плату от Вооруженных сил, а сохраняет основное место работы в МАН.

"Я всегда отдавал себе отчет в том, что придет время защищать нашу землю от российских захватчиков, и с его течением лишь укреплялся в этом мнении. После победы планирую продолжить бороться на образовательной передовой", – отметил он.

В МОН подчеркнули, что до полномасштабного вторжения РФ Оксен Лисовой заботился об одаренных детях и занимал должность директора наццентра МАН.

"Тренер по фехтованию, учитель, специалист библиотечно-информационных систем и кандидат философских наук воспитывает двух сыновей, а ныне мужественно защищает свободу Украины на фронте", – писали о нем в ведомстве.

Реакция украинцев на преемника Шкарлета

Примечательно, что известные украинцы в соцсетях положительно отреагировали на возможное назначение Оксена Лисового министром образования. Эта информация появилась еще 17 марта, ее обнародовал представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

"Я прямо замерла от этой новости: если место Шкарлета действительно займет Оксен Лисовой, это будет второе, после Залужного, кадровое решение Зеленского, за которое ему боги истории простят кучу грехов. Никогда еще, за все годы независимости, украинское образование не было в руках, настолько идеально, просто боженькой самим для нее скроенных. Держим кулачки", – выразила надежду писательница Оксана Забужко.

Со своей стороны, бывший заместитель министра образования и науки Егор Стадный отметил, что Оксен Лисовой действительно пользуется большим доверием в образовательной среде.

"Не в последнюю очередь из-за успешных проектов в МАН. Но самое главное – он действительно занимается развитием образования. И если он действительно среди кандидатов, думаю, многие профессиональные люди будут готовы помогать ему", – прокомментировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта Сергей Шкарлет написал заявление об отставке с должности министра образования и науки Украины. В то же время он допустил ошибку в своей фамилии.

20 марта в ВРУ внесли кандидатуры новых руководителей МОН и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. На должность первого предлагали Оксена Лисового, а Павла Рябикина в Минстратегпроме, согласно предложениям, должен был заменить Александр Камышин.