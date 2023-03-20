В Раде поддержали отставку Шкарлета с должности министра образования и науки

В понедельник, 20 марта, депутаты Верховной Рады Украины большинством голосов поддержали отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки. "За" проголосовало 295 народных банцов, "против" – 1, воздержались – пять человек.

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Об этом в Telegram сообщил народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Шкарлет занимал должность с 17 декабря 2020 года.

До этого с 25 июня 2020 года он работал заместителем министра образования и науки по вопросам европейской интеграции и временно исполнял обязанности министра образования и науки.

Напомним: 17 марта стало известно, что министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет уходит в отставку. При каких обстоятельствах и что стало формальной причиной такого шага, на данный момент не известно.

"Информацию об отставке Шкарлета подтвердили в Кабинете министров, Офисе президента и Верховной Раде. Сам министр на звонки не ответил и в письменном виде тоже не прокомментировал эту информацию. По данным источников в образовательных кругах, в пятницу Шкарлета вызвали в Офис президента", – сообщило одно из украинских СМИ.

Также со ссылкой на свои источники издание указало, что в качестве кандидатов на должность главы МОН рассматривают добровольца 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ, а до того директора Малой академии наук Украины Оксена Лесного, ученую и педагога Инну Ящук, которая с января выполняет обязанности государственного секретаря Министерства внутренних дел, а также депутата от "Слуги народа" Юлию Гришину.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Шкарлет написал заявление об отставке. При этом он допустил ошибку в собственной фамилии;

– также 20 марта депутаты Верховной Рады досрочно прекратили полномочия народного депутата Михаила Забродского. За соответствующее решение проголосовали 307 избранников.

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