В Раду внесли кандидатуры трех министров: стало известно, кто заменит Шкарлета и Рябикина

В Верховную Раду внесены кандидатуры новых руководителей Министерства образования и науки Украины и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. В случае, если кандидатуры поддержат народные депутаты, Минобразования вместо Сергея Шкарлета возглавит Оксен Лисовой, а должность Павла Рябикина в Минстратегпроме займет Александр Камышин.

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Также поступило представление на назначение действующего министра цифровой трансформации Михаила Федорова на должность вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"В Верховную Раду Украины поступили представления премьер-министра Украины Шмыгаля о назначении: Федорова Михаила Альбертовича на должность Вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министра цифровой трансформации Украины; Лисового Оксена Васильевича на должность Министра образования и науки Украины; Камышина Александра Николаевича на должность Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины", – отметил Мельничук.

Потенциальный новый министр образования и науки Оксен Лисовой с 2010 года занимает должность директора Национального центра Малая академия наук Украины (МАН). У него есть степень кандидата философских наук (философская антропология, философия культуры), а в 2015 году Лисовой получил ученое звание доцента.

В 2012 году Лисовой стал лауреатом Государственной премии Украины в сфере образования, в 2021 получил почетное звание Заслуженный работник образования Украины.

В сентябре 2020 года совместно с президентом Малой академии наук Станиславом Довгим инициировал учреждение первого в Украине Музея науки, открывшегося на ВДНХ в Киеве.

После начала полномасштабной войны с Россией Лесной принимает участие в защите Украины на фронте. К армии он присоединился как доброволец в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Участвовал, в частности, в боях на востоке, в районе агломерации Славянск - Краматорск - Дружковка и вблизи Кременной.

Кандидат на должность министра стратегических отраслей промышленности финансист Александр Камышин пришел в систему государственного управления из большого бизнеса. Так, он возглавлял "Укрзалізницю" с августа 2021 по март 2022 года как и.о, впоследствии был назначен председателем правления предприятия-монополиста.

В условиях прекращения авиаперевозок УЗ под руководством Камышина смогла эвакуировать более 4 млн человек, среди которых более 1 млн детей. Также перевезено 112 тысяч домашних питомцев, которых украинцы забирали с собой, спасаясь от войны.

Также УЗ наладила перевозку специальным поездом от польской границы в Киев (и в обратном направлении) дружественных для Украины представителей Запада – руководителей ЕС, премьеров, президентов, артистов. С легкой руки руководителя компании такие рейсы – а их количество уже перевалило за 200 – получили название "Железная дипломатия". Среди пассажиров УЗ были госсекретарь США Энтони Блинкен, тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, а также успешные бизнесмены и знаменитости - Ричард Брэнсон и легендарные Боно и Эдж из U2.

За достижения на посту издание НВ включило Камышина в свой рейтинг лидеров 2022 года.

Полномочия главы УЗ Камышин сложил 27 февраля 2023 года, он подал в отставку с поста председателя правления "Укрзалізниці", заявив о планах возглавить офис по евроинтеграции УЗ в Европе. Уже в марте он был назначен внештатным советником президента Украины.

Напомним, 20 марта в Раде поддержали отставку Шкарлета с должности министра образования и науки. "За" проголосовало 295 народных избранников, "против" – 1, воздержались – пять человек.

Также в этот же день депутаты Верховной Рады уволили министров Федорова и Рябикина.