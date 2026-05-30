Swarmer стала первой украинской компанией, которая вышла на биржу NASDAQ, – Эрик Принс

Украинская компания Swarmer, разрабатывающая программное обеспечение для управления роями дронов, стала первой украинской компанией, акции которой торгуются на американской бирже NASDAQ.

Видео дня

Об этом на Black Sea Security Forum в Одессе рассказал Эрик Принс – основатель частной военной компании Blackwater и председатель совета директоров Swarmer.

"Я чрезвычайно горжусь тем, что меня попросили стать главой компании Swarmer – первой украинской компании, вышедшей на американский фондовый рынок NASDAQ. У нас было замечательное IPO. Американский рынок очень положительно отреагировал на инновации, которые мы видим из Украины", – сказал Принс.

Компанию основали в 2023 году украинцы Сергей Куприенко и Алекс Финк. Ее платформа была задействована в более 100 000 боевых миссий в Украине.

В марте 2026 года Swarmer провела IPO на NASDAQ под тикером SWMR – акции в первый день торгов выросли на 520%.