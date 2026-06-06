'Свобода победит': Зеленский напомнил РФ аналогию с высадкой союзников в Нормандии

Президент Украины Владимир Зеленский в день 82-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии провел параллель исторических событий с реальностью. Глава государства отметил, что Россию ждет такое же поражение, которое союзники нанесли нацистам в XX веке.

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По словам Зеленского, сегодня Украина прилагает все усилия, чтобы повторить этот исторический успех. Об этом президент заявил в своем Telegram-канале.

Историческая параллель

В обращении к нации и международному сообществу Зеленский провел историческую параллель между разгромом нацизма в XX веке и нынешней борьбой Украины против российской агрессии. Глава государства подчеркнул, что высадка в Нормандии стала одним из важнейших моментов единства в истории человечества, который приблизил крах нацистского режима и победу сил свободы в мае 1945 года.

По словам Зеленского, высадка в Нормандии доказала, что стремление к свободе и единство защитников жизни всегда побеждают тиранию, сколько бы времени это ни заняло.

Также президент упомянул прозвучавшие накануне в Санкт-Петербурге "циничные приказы" российской армии, нацеленные на уничтожение украинской свободы. Зеленский отмети л, что история уже видела подобные попытки, и все они заканчивались крахом агрессора.

"Нацисты тоже на что-то надеялись после D-Day. Но свобода все равно выигрывает. И даже в самых темных обстоятельствах люди находят возможность объединиться, чтобы защитить жизнь. Благодарю всех, кто сейчас помогает беречь ценности, победившие во Второй мировой войне", – заявил президент.

Как D-Day повлиял на войну

D-Day (День "Д") – это кодовое название 6 июня 1944 года, дня, когда началась высадка в Нормандии (Франция). Это была крупнейшая в мировой истории военно-морская десантная операция, которая открыла Второй фронт в Западной Европе во время Второй мировой войны.

Союзные войска (США, Великобритания, Канада и другие страны) переправились через пролив Ла-Манш и атаковали оккупированный нацистской Германией берег Франции. Официально вся кампания называлась операцией "Оверлорд", а её морская часть – "Нептун".

В первый день на побережье высадились около 150 тыс. солдат. В операции участвовало более 5 тыс. кораблей и судов, а также порядка 12 тыс. самолетов авиационной поддержки. В первый день силы Союзников потеряли убитыми, ранеными и пропавшими без вести около 10 тыс. человек.

После высадки в Нормандии нацистской Германии пришлось воевать на два фронта – на Восточном (против СССР) и на Западном (против англо-американских войск). Это лишило Гитлера возможности маневрировать резервами. Успех высадки позволил Союзникам закрепиться на континенте, освободить Париж уже к концу августа 1944 года и начать масштабное наступление на Германию с запада.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недавно обнародовал открытое письмо к российскому диктатору, в котором призвал последнего прекратить войну и начать прямые переговоры по ее завершению. Глава государства подчеркнул, что Россия не смогла достичь своих целей в Украине, а дальнейшее продолжение боевых действий только углубляет потери и истощает ресурсы Кремля.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин назвал письмо украинского лидера "хамством", и призвал его идти на президентские выборы. Диктатор добавил, что выбранный Зеленским способ общения является неправильным, и что сейчас встречаться с украинским президентом он не видит смысла.

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