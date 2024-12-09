Свержение диктатуры Асада: поражение Ирана и России и возвращение давно забытого триггера для Путина и Лукашенко

Когда больше недели назад повстанцы начали свое неожиданное наступление на северо-западе Сирии, падение режима Башара Асада казалось почти немыслимым. По старой схеме, сработавшей в 2015 году, когда позволила оттеснить его врагов, диктатор Сирии бросился за помощью в Москву и Тегеран. Но в России развели руками, ведь все, что Кремль может на сегодняшний день – уже "помогает" Асаду в Сирии. Иран, много лет назад отправивший военных советников в Сирию и ливанскую группировку "Хезболла", которая помогла бойцами, также оказался неспособным сделать какие-то серьезные шаги. Все, на что сегодня способен российский диктатор Путин – предоставить убежище Башару Асаду на территории РФ.

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Союзники Асада, имея многочисленные проблемы, по сути, покинули его, а без их помощи собственные войска не смогли, а часто, просто не хотели остановить повстанцев из боевой группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", которая неожиданно для себя получила впечатляющие результаты. Турция воспользовалась этим "параличом" и сделала свой ход. И уже через несколько дней Ближний Восток кардинально изменился. Захватив в начале наступления почти без сопротивления второй по величине город страны Алеппо, антиасадовские силы в ночь на 8 декабря вошли в столицу страны Дамаска.

Независимо от политической позиции большинство сирийского народа стремилось к концу Башара Асада, ведь только во время сирийской революции 2011 года было убито более полумиллиона человек.

Происходящее сегодня в Сирии и как падение режима Асада повлияет на Украину, Россию, Иран и Беларусь – в материале OBOZ.UA

Иран и РФ проигрывают

Повстанцы безупречно выбрали время. Внешние силы, которые могли бы противостоять любой атаке на режим — Россия, Иран и Хезболла — серьезно потеряли свой военный потенциал и Хайят Тахрир аш-Шам нанесла удар.

Россия полностью сосредоточена в войне против Украины. Иран находится в состоянии боевой готовности к возможной атаке со стороны Израиля, а в войне в Ливане Израиль нанес серьезное поражение "Хезболли", ощутимо уменьшив ее боевой потенциал.

Два союзных диктаторских режима потерпели довольно сокрушительное поражение, которое будет иметь отложенные последствия. У Кремля возникает вопрос со всеми его африканскими авантюрами, в Иран рассыпается проект "шиитского пояса". Развал этих проектов будет не сиюминутным, но теперь точно неизбежным.

Для России Сирия – сильнейший союзник на Ближнем Востоке. Она дает Москве влияние в регионе и перевалочную базу на пути в Африку. Асад разрешил России иметь военно-морскую базу в Тартусе и авиабазу в Латакии в обмен на поддержку Москвы. Таким образом, Россия получила ключевое стратегическое военно-морское присутствие в Средиземноморье и воздушный потенциал по всему региону. Из-за последних событий для российских военных баз существует серьезная опасность – они могут быть атакованы. Ведь сирийцы не забыли варварские бомбардировки Алеппо воздушными силами РФ, и здесь может не помочь даже президент Турции Эрдоган. В настоящее время россияне спешно выводят свои корабли с военно-морской базы в Тартусе и опрокидывают остатки вооружений из Хмеймима транспортной авиацией.

О масштабе отчаяния России относительно последних событий говорит лишь одна цитата министра иностранных дел РФ Лаврова: "Если вы хотите, чтобы я сказал, то да, мы проиграли в Сирии, мы в отчаянии, если это то, что вам нужно, можете продолжать. Но я говорю: я не строю догадок по поводу того, что произойдет дальше" - так истерически главный дипломат диктаторского режима Путина ответил на вопросы своих же журналистов относительно того, что происходит в Сирии.

Для Ирана поражение Асада разрывает полумесяц шиитов через Сирию в Ливан. Режим Асада был алавитским, ответвлением шиизма. Близость к Ирану сделала его врагом Израиля, США и Саудовской Аравии. Иран потерпел сокрушительное стратегическое поражение и это лишь начало для него. Израиль одержал стратегическую победу и, возможно, захватит сирийскую провинцию Кунейтра, чтобы усилить безопасность Голанских высот. Кроме того, уже очевидна его победа над "Хезболлой", судьба которой теперь вероятно очень плоха. Если Тегеран продолжит сдавать свои прокси-инструменты такими темпами, поручиться за будущее йеменских хуситов тоже будет сложно.

Эрдоган на коне

Для лидера Турции результат очень значителен. Он получил актив, которым можно торговать не только с Россией и Ираном. Безопасность русских военных баз более всего также будет предметом торга. У Турции появилась возможность решить проблему сирийских беженцев, создававших ей серьезные трудности во всех пограничных провинциях. Скорее всего, в ближайшее время им поставят условие возвращения в Сирию.

Но полностью называть Турцию стороной, только выигравшей от этой ситуации пока рано. Башар Асад был враг, но все же не таким как курды, получившие свободу. Тем более что Соединенные Штаты могут оказать курдам поддержку, чтобы иметь инструмент сдерживания Эрдогана и Израиль также теоретически заинтересован в появлении Курдистана.

Турки уже начали свой ход по этому направлению. Сообщается, что протурецкая Национальная армия Сирии вошла в Манбидж таким образом, получая контроль над одной из важнейших в регионе газораспределительных станций. Раньше это стратегическое место удерживали курды, что приносило им солидный ресурс в свой бюджет.

Турция также послала несколько вариантов, которым видит дальнейшую судьбу Сирии. Так, проправительственная газета Sabah назвала несколько вариантов развития ситуации в стране:

создание Сирийской Демократической Республики

Появление "Исламской Республики Сирия", где скелет составят представители "Хайят Тахрир аш-Шам"

создание под эгидой США "Федеративной Республики Сирия", которая "будет балканизирована путем разделения на небольшие карманные государства"

пятый и последний сценарий развития событий в Сирии подразумевает ее раскол и дезинтеграцию.

Израиль в плюсе, но…

Преимущества Израиля от падения сирийского режима очевидны – дальнейшее ослабление региональных властей Ирана. Без Асада в Сирии у Ирана не будет наземных путей для пополнения запасов своего союзника "Хезболлы" для помощи группировке в войне с Израилем, что делает воинствующее ливанское шиитское движение еще одним явным проигрышем в падении Асада. Это также может сделать Ливан победителем, если страна сможет вырваться из рук террористов Хезболла и стать более нормальной страной.

На сегодня армия Израиля подтвердила развертывание сил в буферной зоне на границе с Сирией "в целях обеспечения безопасности граждан и поселений на Голанских высотах" в связи с угрозой проникновения боевиков. Израильские военные заверили, что не вмешиваются в происходящие в Сирии события. Это будет первый случай размещения израильских войск в буферной зоне с момента заключения соглашения 1974, устанавливающего линию контроля между Израилем и Сирией. Позднее соглашение о прекращении огня создало демилитаризованную буферную зону между территориями двух стран, запретив военное присутствие или деятельность какой-либо из сторон в этом районе.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху приехал на границу с Сирией и заявил, что смена власти в Дамаске стала результатом ударов Израиля по Ирану и "Хезболле" и что она открывает новые возможности для Израиля, с чем трудно не согласиться. Но не все так просто для Израиля, ведь, например, лидер "Хайят Тахрир аш-Шам" Ахмед аш-Шараа, он же Абу Мухаммад аль-Джулани – выходец с Голанских высот, его семья была среди депортированных, а потому он взял "партийную" кличку" аль-Джулани (Голанский). Да, он достаточно умен и учится на чужих и своих ошибках и потому резко меняет имидж на умеренного лидера, но никто на Ближнем Востоке ничего не забывает.

Старые триггеры возвращаются

Утверждается, что не получив помощи от России и Ирана, Асад сделал предложение США через Объединенные Арабские Эмираты, мол, Сирия прекратила любое сотрудничество с поддерживаемыми Ираном военизированными группировками, такими как "Хезболла", если западные государства остановят боевые действия. Заявлялось, что в отчаянии Асад отправил высокопоставленного христианского лидера даже лидеру Венгрии Виктору Орбану, чтобы союзник Трампа передал просьбу новому президенту США. То, что ответа он не получил понятно, но интересно другое, чего Асад не обратился к "всемогущему императору" Глобального Юга - китайскому лидеру Си Цзиньпину? ", а КНР, и РФ, и тем более Иран не столь мощны, если не в состоянии спасти своего "игрока" на почти собственном "поле".

Стремительное падение власти Асада снова запускает несколько забытый триггер о том, что диктатора можно свергнуть и все может случиться стремительно и неожиданно. Так что кроме того, что это личный удар по Путину, он вернул диктатора в точку, из которой тот словно вышел. Ведь когда он принимал решение помочь Асаду остаться у власти, то мотивация была такова, что он ассоциировал себя с сирийским диктатором. И у него создавалось впечатление, что если он не поддержит его, то будет следующим. И что эта волна революции арабской весны, с жесткими расправами над прежде всесильными правителями, дойдет до постсоветского пространства. То есть, он хотел купировать этот триггер, но кошмар вернулся.

То же касается и белорусского диктатора Лукашенко, ведь триумфальный поход полка Калиновского на Минск кажется не таким уж невозможным и он спокойно в состоянии повлиять на панику среди белорусских силовиков и подъем среди людей, которые будут не бояться записываться в национальные освобожденные силы.

Геополитическая пощечина Путину с важными последствиями

Падение режима Асада – эпохальное событие, поскольку это напрямую повлияет и на Иран, и на Россию, и на весь Ближний Восток. с важными последствиями для многих, в том числе и Украины. говорилось на Ближнем Востоке, что этих повстанцев готовило или создавало определенные украинские структуры. Это, конечно, бред, но этот бред делает нас игроком в регионе, поскольку уважают сильного и ресурсного, и с нами будут больше считаться усилия Ирана по производству. ядерного оружия, ведь эти события создают в Иране предчувствие "конца света". Единственной защитой от уже личного поражения аятоллы видят как раз в ядерном оружии, что ускорит конец этого режима – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

Почему так быстро упал Асад? По мнению Сергея Данилова, этому способствовала тотальная коррупция в армии и вообще в стране. подходящий момент для начала политического диалога с оппонентами, для запуска какого-то процесса примирения, для смягчения политического климата, полностью доверяя своему аппарату спецслужб, которые известны страшными пытками.

По словам эксперта, для России это удар, ведь она приложила колоссальные усилия для того, чтобы вернуться на Ближний Восток. Это событие очень серьезно подрывает, если не уничтожает полностью российские позиции в регионе. потратил на свою империалистическую политику в Сирии. Кроме того, это полный провал Корпуса стражей Исламской революции, который все эти деньги и ресурсы. аккумулировал и тратил.

"Оказалось, что связка Иран-Россия не может воевать на два фронта. о состоянии сирийской армии было известно, что он ничтожен. Но то, что они вообще ничего не смогли сделать, это стало. сюрпризом, как и тотальный побег. Ведь у них за два дня исчез целый корпус. Около десяти тысяч людей с оружием просто разбегаются неизвестно куда и он перестает существовать как боевая единица.

Что касается внешнего влияния на события, то, по мнению Сергея Данилова, Соединенные Штаты не прилагали к этому вообще усилий.

"Турция да, принимала конечно участие, но не надо недооценивать субъектности повстанцев из Хаят Тахрир аш-Шам, которые не видят себя турецкой марионеткой. Они сами по себе. Вот сирийская национальная армия, которая ест из рук Эрдогана, так это о продвижении его влияния в Сирии. все в Сирии хорошо помнят бомбардировки Алеппо, как еще несколько городов, которые превратились в полнейшие развалины с тысячами убитых. Все это дело российских военных, которых туда направил Путин", – констатировал Данилов.