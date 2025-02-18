"Суверенное право": в Кремле сделали циничные заявления о вступлении Украины в ЕС и завершении войны

В Кремле назвали вступление Украины в Европейский Союз "суверенное право", поскольку речь идет об экономических процессах и интеграции. Однако позиция Москвы по отношению к военным альянсам "совсем другая".

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Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков в комментарии российским журналистам. По его словам, у России совсем другая позиция по вопросам, связанным с безопасностью, оборонными и военными альянсами.

"Это суверенное право любой страны. Речь идет об интеграционных, экономических процессах. Здесь, конечно же, никто не может ничего диктовать какой-либо стране, и мы не собираемся этого делать", – сказал он.

Также Песков заявил, что Россия собирается внимательно следить за планами ЕС по созданию собственной армии, в том числе и по появлению "общих оборонных планов", и делать выводы.

По словам пресс-секретаря Путина, Москва придерживается "совсем другой" позиции по безопасности, оборонным и военным альянсам: "Там уже вопрос другой, и он всем хорошо известен".

Заметим, что Россия выступает против возможного присоединения Украины к НАТО, поскольку видит в этом "угрозу своей безопасности". По словам Путина, присоединение Украины к НАТО якобы "многократно повысило бы риск внезапного удара по России".

Кроме этого, Кремль требует, чтобы Киев отказался от вступления в НАТО, и это одно из российских требований по началу мирных переговоров.

Песков о возможности встречи Путина и Трампа

Спикер президента РФ не может назвать возможные сроки встречи Путина и президента США Дональда Трампа. По его словам, они могут появиться по результатам переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде.

Говоря о переговорах, он отметил, что пока нельзя оценить то, что "только началось".

"Понимания такого нет, возможно, появятся какие-то прикидки по итогам результатам сегодняшних переговоров", — сказал Песков, добавив, что варианты станут известны позже, после завершения диалога.

Спикер Путина об окончании войны

Песков цинично заявил, что Россия в отличие от Украины, Европы и предыдущей администрации США изначально ориентировалась на мир и мирное урегулирование конфликта.

Однако для РФ важно достичь всех своих целей в "специальной военной операции", но уже "преимущественно мирными средствами".

По его словам, урегулирование в Украине невозможно без рассмотрения вопросов безопасности в Европе.

Как сообщал OBOZ.UA, в России заявили, что диктатор Владимир Путин готов "при необходимости вести переговоры и с Зеленским". В то же время в Кремле продолжают проталкивать нарратив о якобы нелегитимности действующего президента Украины.

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