"Существуют конституционные рамки": в Еврокомиссии прокомментировали возможность проведения выборов в Украине во время войны

В Еврокомиссии высказались по поводу возможности проведения выборов в Украине и условий, при которых это может произойти. Там подчеркнули, что решение об этом должна принимать сама Украина.

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Об этом 20 августа заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Гиппер, сообщает "Европейская правда". Она отметила, что этот процесс должен проходить с соблюдением соответствующих демократических стандартов.

"Что касается выборов, то именно Украина должна решать, когда их проводить, при полном соблюдении своей правовой базы", — подчеркнула Гиппер.

Она также отметила, что Евросоюз готов поддерживать Украину на всех этапах избирательного процесса, в частности содействовать соблюдению демократических стандартов и соответствующих требований.

"Существуют конституционные рамки, и решение должна принимать Украина — если она решит это сделать", — сказала пресс-секретарь.

Почему снова заговорили о выборах

18 августа Михаил Федоров призвал разработать законный, безопасный и реалистичный механизм проведения выборов даже в условиях длительной войны. Среди ключевых вопросов он назвал участие в голосовании военнослужащих, украинцев, находящихся за рубежом, и жителей прифронтовых территорий.

Отдельно Федоров подчеркнул необходимость гарантировать безопасность избирательного процесса, независимость государственных институтов и доверие граждан к результатам голосования. Он подчеркнул, что сложность организации выборов во время войны не означает невозможность их проведения.

Как писал OBOZ.UA, в марте 2026 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет проводить выборы только после завершения российской агрессии. В то же время он подчеркнул, что даже в случае временного прекращения боевых действий это время не будет использоваться для подготовки или проведения голосования.

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