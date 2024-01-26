Прошел один год и триста тридцать четыре дня войны. Кстати, вчерашние карты ISW (сегодняшний еще нет) показали, что украинский плацдарм в районе Кринок, на левом берегу Днепра, немного увеличился. Это в то время как на всех других участках фронта ситуация прямо скажем - не фонтан.

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Ничего катастрофического для ВСУ, пока во всяком случае, не случилось, но и похвастаться тоже нечем. Россияне давят, но этот их натиск начинает потихоньку выдыхаться. Сколько еще таких натисков они смогут организовать - непонятно. Пишут, что они вот-вот начнут какое-то "ужасное" и "окончательное" наступление на Харьков. Что ж, посмотрим.

Я полон скепсиса на их счет. Думаю, что они тоже не в самой своей лучшей форме. И вряд ли потянут что-нибудь более масштабное, чем такой же "ужасный" и "окончательный" штурм Авдеевки, который вот уже четвертый месяц как они никак не могут завершить…

Я тут попытался разобраться в тонкостях американского финансирования помощи Украине. И вот к чему я пришел. Это важно понять тем, кто считает, что проблема в Конгрессе, а не в Байдене.

Итак, США оказывали Украине военную помощь по трем программам. Presidential Drawdown Authority (PDA), Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) и Foreign Military Finance (FMF). На октябрь прошлого года деньги оставались только по программе PDA (около 5 млрд. $).

Программа PDA устроена таким образом: Конгресс выделяет деньги, которые делятся на две одинаковые кучки. В прошлом году на программу PDA было выделено около 28 млрд. $. Примерно на 14 млрд. $ Байдену разрешалось взять для Украины со складов Пентагона такого оружия, какое он посчитает нужным взять. А другие 14 млрд. $ выделялись непосредственно Пентагону, чтобы он, взамен взятого для Украины с его складов оружия купил нового.

Так вот (это важно!): из первой кучки на конец года было израсходовано лишь примерно 10 млрд. $. Но Пентагону на закупку нового оружия (взамен изъятого) были выделены все полагающиеся ему 14 млрд. $. То есть Пентагон получил на закупки нового оружия на 4 млрд. $ больше, чем с его складов забрали для Украины. И эта арифметика есть в открытом доступе, нужно лишь до нее добраться.

В октябре прошлого года депутат Рады, руководительница ВСК для контроля за использованием вооружения Александра Устинова сообщала, что по программе PDA оставались неизрасходованными еще 5 млрд. $, а спикер СНБ Белого Дома Джон Кирби (явно скромничая) через месяц, т.е. в конце ноября, говорил о примерно 2,4 млрд. $ резерва.

Газета The Wall Street Journal, со ссылкой на чиновников Пентагона, в октябре писала, что "у Пентагона осталось $5,2 млрд на оказание военной помощи Украине, при нынешних объемах затрат этой суммы должно хватить еще примерно на полгода". Если из этой цифры вычесть все пакеты помощи, которые Белый Дом выделил Украине начиная с октября, то на 1.01.24 должно было остаться еще около 4 млрд. $. То есть именно такая сумма, о которой я написал в начале.

И тут вдруг Белый Дом в январе заявляет, что все, денег нет, теперь все вопросы к Конгрессу. Мол, все деньги, которые были выделены Пентагону на закупку оружия взамен поставленного Украине кончились, и поэтому мы прекращаем всякую помощь Украине.

Понимаете в чем наепка? То есть деньги на закупку нового оружия для Пентагона - действительно кончились. Но со складов Пентагона в Украину ушло на 4 млрд. $ меньше, чем должно было уйти. Белый Дом может осуществлять поставки оружия Украине еще минимум три-четыре месяца. А он этого не делает. И Конгресс тут ни при чем. Это просто Байден не хочет больше помогать Украине. Причины - неизвестны. Спросите у него. Может он вам что-нибудь расскажет.

Я уверен на 100%, что Зеленский в курсе того, что происходит. Но что он может сделать? Сказать Байдену что он лжец и тварь? Смысл? Поэтому и зовет в гости Трампа. Но, похоже, Трампу теперь не до Украины. У него там своя война идет. Праймериз и суды…

А что же в Конгрессе? Вот что пишут знающие люди. Я сделаю выжимку из их того, что я накопал.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, который был одним из главных лоббистов сделки по миграционной реформе и помощи Украине, на закрытой встрече республиканцев выразил сомнение в целесообразности сделки, признав влияние Дональда Трампа (дал заднюю, короче).

Как заявил Макконнелл, Трамп - кандидат в президенты, и "мы не хотим сделать что-то, что может подорвать его позиции". Почему сделка может подорвать позиции Трампа? Потому что Трамп выстраивает свою избирательную кампанию на борьбе с мигрантами. И если сделка будет заключена сейчас, то победу себе заберёт Байден.

Республиканцы внезапно забыли, что еще в декабре настаивали на срочности сделки, мол, как же так, 12 тысяч мигрантов незаконно пересекают американскую границу каждый день, нужно срочно что-то делать! Теперь их не волнует, что без сделки до конца года границу пересекут 4 миллиона мигрантов - главное, чтобы Трамп победил.

Поэтому привязка помощи Украине к миграционной реформе, которая для республиканского электората всегда была болевой точкой №1, стала удачным ходом, чтобы затянуть процесс на несколько месяцев, а сейчас, когда у Трампа самые высокие рейтинги за последние три года, республиканцы могут использовать риторику "давайте подождём до выборов, скоро Трампа изберут, а там сделаем миграционную реформу ещё лучше, и не нужны нам будут никакие сделки с демократами!".

Митч Макконнелл всё ещё выступает за помощь Украине, как и многие другие республиканцы. Но над ними довлеет тень Трампа - сейчас любой республиканец, который проголосует за помощь Украине, может попасть в опалу к Трампу в случае его избрания (не говоря о спикере Джонсоне, который попадет первым). "Мы в затруднительном положении", - резюмировал Макконнелл.

Но это значит и другое. Что помощь Украине уже теперь никак не связана с компромиссом по вопросам миграции. И может быть проголосована отдельно. Единственное, что нужно, чтобы Трамп высказался в поддержку такого решения. Вот вам и роль личности в истории… Можно сколько угодно изгаляться по поводу Трампа и говорить какой он петух гамбургский, но факт остается фактом: сегодня помощь Украине почти полностью зависит от одного человека, от Дональда Джона Трампа. То есть от того самого смешного фрика, который четыре года назад обращался к Зеленскому за помощью и получил от него отказ…

Какие хитрые сюжетные ходы иногда придумывает жизнь. Как говориться: нарочно не придумаешь… Что можно сказать? Да ничего. Надо искать ключи к сердцу Трампа. И держаться изо всех сил. Надеюсь, что хоть Европа не оставит Украину в беде. Судя по всему - тут все более-менее в порядке.

Слава Украине!🇺🇦

Израиль и ХАМАС принципиально готовы к прекращению огня на месяц в обмен на возвращение заложников, сообщает Reuters со ссылкой на три источника. Однако принять решение не позволяют разногласия по поводу условий окончательного прекращения боевых действий в секторе Газа.

Что ж. Будем ждать. Надеюсь израильские лидеры понимают, зачем они это делают. У меня нет четкого мнения на этот счет. Хотя я отдаю себе отчет в том, что жизнь заложников - это главный приоритет.

I❤️🇮🇱