Суд снял ограничения с экс-министра инфраструктуры Пивоварского

Суд снял ограничение бывшему министру инфраструктуры Украины Андрею Пивоварскому. Он занимал должность с 2014 по 2016 год.

Об этом экс-чиновник сообщил на своей странице в Facebook. Пивоварский отметил, что решение было принято 14 сентября.

При этом залог с него суд не снял.

"Друзья, хотел бы проинформировать вас, что сегодня с меня снялись все ограничения, наложенные судом, кроме залога", – написал Пивоварский.

По его словам, сторона обвинения не подала ходатайство о продлении ограничений в суд и снятие произошло автоматически.

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"Таким образом, юристы продолжают читать материалы следствия, а я – добросовестно выполнять наставления суда и работать", – резюмировал Пивоварский.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшему министру избрали меру пресечения в виде залога в 9, 997 миллионов гривен по делу о злоупотреблении служебным положением. 22 мая 2022 года Пивоварскому и его первому заместителю Владимиру Шульмейстеру объявили о подозрении в злоупотреблениях, из-за которых государство понесло убытки более чем на $30 миллионов.

Дело касается корабельного сбора в морском порту "Южный". Отмечается, что в июле 2015 года министр и его первый заместитель, также являвшийся главой тарифного совета министерства, "продлили" принятие приказа о корабельном сборе.

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