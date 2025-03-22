Суд признал противоправным решение об отказе Порошенко в пересечении государственной границы, – адвокат

Суд признал противоправным решение об отказе Петру Порошенко в пересечении государственной границы. Об этом сообщил адвокат пятого Президента Игорь Головань. Он также отметил, что во время судебного процесса выяснилось, что пересечение границы Петром Порошенко контролируется на уровне Председателя ГПС.

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"Винницкий окружной административный суд решением от 20 марта 2025 года по делу 120/683/25 исковое заявление Порошенко Петра Алексеевича к 6-му Волынскому пограничному отряду Государственной пограничной службы Украины (военной части 9971) удовлетворил. Признано противоправным и отменено решение начальника отделения инспекторов пограничной службы (тип А) отдела пограничной службы "Амбуков" 6-го Волынского пограничного отряда от 16.01.2025 N113 об отказе в пересечении государственной границы Украины Порошенко Петру Алексеевичу", – пишет Головань.

"Но мы знаем, что решение о запрете Петру Порошенко выезжать за границу для защиты интересов нашего государства принимали не пограничники. О том, кто и как в ручном режиме управляет пропускными пунктами на границе, сообщил суду заместитель начальника штаба – начальник отдела пограничного контроля полковник Игорь Кагляк", – сообщает адвокат.

"Оказывается, всем-всем украинским пограничникам было строго предписано при появлении на границе Петра Порошенко в любое время дня и ночи немедленно звонить по телефону непосредственно Главе ГНСУ. А если не дозвонятся – то полковнику Простакову Андрею. А уж тот будет решать, что делать дальше", – констатирует Игорь Головань.

"Вряд ли даже руководитель Государственной пограничной службы Украины решится самостоятельно принять какое-либо решение, которое касалось бы Петра Порошенко. А поскольку контроль за деятельностью Государственной пограничной службы Украины осуществляется Президентом Украины, можем не сомневаться, что именно Зеленский является личным пограничником Порошенко", – считает адвокат.