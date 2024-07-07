Столтенберг: Рютте будет отличным генсеком НАТО

Бывший глава правительства Нидерландов Марк Рютте хорошо справится с обязанностями на посту нового генсека НАТО. Это человек, который может находить компромиссы и баланс.

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Такое мнение высказал действующий глава Альянса Йенс Столтенберг. Он отметил, что доволен согласием союзников по кандидатуре следующего руководителя организации.

"Марк Рютте будет отличным генеральным секретарем НАТО. Я знаю его уже много лет. Он также демонстрировал на протяжении всех этих лет свою способность к достижению консенсуса, которую он принесет с собой в НАТО", – сказал Столтенберг.

Он добавил, что не ожидал, что срок его полномочий растянется на десять лет.

"Но сейчас пора уйти, и поэтому это хорошо для НАТО и хорошо для меня", – резюмировал Столтенберг.

Премьер Нидерландов Марк Рютте, избранный следующим генеральным секретарем НАТО, это человек, который может находить компромиссы и баланс – это было понятно по его внутренней политике. Поэтому есть надежда, что он сможет объединить разные позиции внутри Североатлантического альянса. Какие еще вызовы перед Рютте в должности генсека НАТО читайте в материале OBOZ.UA.

Напомним: Рютте был избран следующим генсеком НАТО 26 июня. Официально он вступит в должность 1 октября 2024 года.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, у Марка Рютте есть четкая и последовательная политика в отношении Украины. Политик поддерживает наше государство с 2014 года.

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