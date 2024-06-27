Рютте принципиален и последователен: эксперт сказал, чего Украине ждать от нового генсека НАТО

Премьер Нидерландов Марк Рютте, избранный следующим генеральным секретарем НАТО, имеет четкую и последовательную политику в отношении Украины. Политик поддерживает наше государство с 2014 года и, очевидно, будет искать пути для того, чтобы блок больше помогал ему в войне с Россией.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов. По его убеждению, есть надежда, что политика НАТО может стать более решительной в вопросе помощи Украине после избрания Рютте генсеком.

"Рютте показал, что, несмотря на проблемы в своей политике в Нидерландах, он придерживался позиции по поддержке Украины. И давайте вспомним тот кризис с ратификацией соглашения об ассоциации. Кроме этого, Рютте, как последовательный политик, поддерживавший Украину, очевидно будет искать возможности для того , чтобы усиливать со стороны НАТО поддержку Украины", – отметил эксперт.

По мнению Леонова, решение, которое должно быть принято на саммите НАТО в Вашингтоне о том, что поддержка Украины перейдет под эгиду блока с новым генсеком Рютте, будет иметь положительные последствия.

Кроме того, сообщалось, что Рютте планирует договориться с премьером Венгрии Виктором Орбаном о том, что Будапешт не будет блокировать инициативы по Украине, но и не будет участвовать в каких-либо проектах помощи стране.

"Можем говорить, что есть положительные ожидания от Рютте. Единственный момент, что НАТО должна все же определенным образом меняться на фоне угроз со стороны России. Например, в отношении Венгрии – как на это реагировать, как находить с ними общий язык. Возможно, изменять, как в ЕС сейчас говорят, принцип права вето любой стороны. Собственно, говоря, Рютте будет не очень просто, но мы видим, что вообще ситуация меняется", – сказал политолог.

В то же время перед Рютте в должности генерального секретаря НАТО будут стоять серьезные вызовы, считает Леонов. В первую очередь он должен сделать Североатлантический Альянс боеспособной структурой.

"С одной стороны, НАТО – это блок, который действительно создан не для того, чтобы воевать, а для того, чтобы избежать войны. Его подходы во многих вещах именно такие. Но, как показала война против Украины, Альянс был не готов к такой интенсивной войне. Помощь Украине периодически опаздывает не потому, что союзники не хотят нам помогать, а они не готовы к ведению таких интенсивных боевых действий", – отметил эксперт.

К примеру, Германия, как напомнил Леонов, на 100% зависит от производства пороха в Китае. Как оказалось, Берлин передал Украине почти все снаряды, оставив себе всего 10 тысяч, о чем говорил министр обороны Германии. В то же время, сделать новые нет мощности. Именно поэтому с 2022 года в Европе приняты программы восстановления военного промышленного комплекса.

"Вообще последний саммит Европейского союза был посвящен тому, чтобы фактически создать новое направление в работе ЕС, в сфере безопасности. Говорили даже о создании новой должности комиссара по обороне. Все это говорит о том, насколько вызовы от России серьезны. Рютте должен найти возможности, чтобы убедить все страны присоединиться к этим программам, к противостоянию России, потому что это общее дело", – отметил он.

По его убеждению, позиция Рютте по отношению к России будет жесткой и последовательной, он не будет призывать находить с Москвой общие точки и пытаться мириться.

"Но не стоит забывать, что это должность генерального секретаря. Какой бы он ни был, но это секретарь, отражающий позицию всего блока. Он может быть настойчив, проводить переговоры, концептуально направлять, предлагать идеи, но все решают лидеры стран НАТО. Здесь есть небольшой разрыв, который может не позволить реализовать в полной мере то, что Рютте хочет, потому что он может наткнуться на оппозицию определенных стран. Удастся найти компромисс, это важный момент, но все же Рютте, как политик с опытом, должен с этим справиться", – добавил Леонов.

Напомним, что 26 июня премьер-министр Нидерландов Марк Рютте был избран следующим генсеком НАТО. Официально он начнет выполнять свои полномочия 1 октября 2024 года, заменив в должности Йенса Столтенберга после десяти лет руководства Альянсом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Рютте говорил о войне в Украине. В частности, новый генсек НАТО уверен, что Путин не собирается останавливаться в Украине, и НАТО должно быть мощным в своих усилиях по поддержке Киева.

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