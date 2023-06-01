"Стоит вопрос": Макрон выступил против ареста Путина и заговорил об "окне возможностей" для переговоров

Президент Франции Эммануэль Макрон не считает арест российского диктатора Владимира Путина по ордеру, выданному Международным уголовным судом в Гааге (Нидерланды), целесообразным на этом этапе. Это связано с "окном переговоров", которое, по словам французского лидера, может открыться "через несколько месяцев".

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Таким мнением президент поделился на конференции лидеров Евросоюза в Братиславе (Словакия), передает The Guardian. Макрон объяснил, что арест Путина может оказаться невозможным, если он единственный человек, с которым можно вести переговоры о прекращении полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Что касается вопроса о сроках, то здесь я хочу быть с вами очень честным и прозрачным. Вопрос в том, что если через несколько месяцев у вас появится окно для переговоров с существующей российской политической властью, вопрос, который у вас возникнет, будет выбором между судебным процессом и переговорами. И вам придется вести переговоры с лидерами, которые у вас есть, де-факто, даже если на следующий день вам придется судить их перед международным правосудием..." – сказал политик.

Глава Франции назвал безвыходной ситуацию, когда дилемма будет обстоять так: "Я хочу, чтобы вы попали в тюрьму, но вы единственный, с кем я могу вести переговоры".

Он добавил, что одновременно с этим должны быть собраны доказательства против Российской Федерации и ее лидеров.

Макрон также заявил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности, а Россия потеряла всякую легитимность. По словам политика, если предстоящее украинское контрнаступление не достигнет военных целей, нужно будет провести оценку характера будущей европейской поддержки Киева. При этом он настаивал на том, что Украина защищает не только свои границы, но и границы Европы.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Макрон дал знаковое интервью французскому изданию L'Opinion, в котором заявил, что Россия "геополитически проиграла" войну против Украины и теперь превращается в вассальное государство Китая.

– Макрон соглашался с тем, что депортация украинцев оккупантами является военным преступлением. Он призывал страну-агрессора немедленно вернуть в Украину принудительно вывезенных детей.

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