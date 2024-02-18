Стефанишин: США не могут дать Украине ни одного 'плана Б', только финансирование

США не могут предложить Украине ни один план "Б", кроме финансирования пакета дополнительной военной помощи. Масштаб необходимой помощи очень значителен.

Об этом на полях Мюнхенской конференции безопасности заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает "Укринформ". Она отметила, что из-за стремительных событий в американском Конгрессе Украина и европейские партнеры не имели возможности перегруппироваться.

"А договоренности по распределению направлений помощи формировались в "Рамштайне" месяцами", – отметила вице-премьер-министр.

"Те союзники, которые имеют другие обязательства, не могут быстро перегруппироваться и предоставить Украине необходимое оружие, которое было запланировано как поддержка именно США", – пояснила Стефанишина.

Она отметила, что у Украины также есть только план "А" – выжить и выстоять "в невозможных условиях". Чиновница выразила убеждение, что это обязательно произойдет. В то же время она отметила, что Украина делает для себя выводы о надежности и имеет несколько параллельных процессов, даже осознавая, что есть жесткие гарантии от союзников.

Также Стефанишина отметила, что Украина и США могут подписать безопасное соглашение и к юбилейному саммиту НАТО в Вашингтоне в июле, однако наше государство сейчас сфокусировано на голосовании Конгрессом за пакет помощи, поскольку это вопрос выживания.

"Соответствующие переговоры проводились на уровне замруководителя Офиса Президента Игоря Жовквы. Как вы знаете, Андрей Ермак поддерживает постоянную связь с Джейком Салливаном (советником президента США по вопросам нацбезопасности – ред.). То есть с тактической точки зрения переговоры проведены, стратегически принята декларация. Это решение может быть принято раньше", – сказала Стефанишина.

Однако она отметила, что сначала нам нужно выжить. Вопрос №1 – защита украинских городов системами ПВО. Прежде всего, нам нужны снаряды к комплексам Patriot.

Напомним, накануне на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским вице-президент США Камала Гаррис заявила, что у Вашингтона нет плана на случай блокирования помощи Киеву Конгрессом. У Белого дома есть только один план "А" – поддержка Украины и обеспечение ее всем необходимым.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с американским лидером Джо Байденом. Собеседники также отметили важность скорейшего принятия Конгрессом США законопроекта о дополнительном финансировании украинских Сил обороны.

– Президент США раскрыл подробности разговора журналистам. Он заверил собеседника, что приложит все усилия, чтобы Конгресс принял помощь для Украины. Также Байден отметил, что для него не секрет, что Силы обороны вышли из Авдеевки, в частности, из-за нехватки боеприпасов у украинских воинов.