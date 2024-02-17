'Верим в мудрое решение Конгресса США': Зеленский провел телефонные переговоры с Байденом

На Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с американским лидером Джозефом Байденом. Собеседники обсудили, среди прочего, текущую ситуацию в поле боя, в частности обстановку в районе Авдеевки Донецкой области.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, переговоры прошли в субботу, 17 февраля.

Зеленский выразил благодарность Байдену за постоянную поддержку Украины и украинцев в течение двух лет отпору полномасштабному российскому вторжению.

Собеседники также отметили важность скорейшего принятия Конгрессом США законопроекта о дополнительном финансировании украинских Сил обороны.

"На Мюнхенской конференции по безопасности поговорил по телефону с Президентом США Джозефом Байденом. Обсудили текущую ситуацию в поле боя. Я рад, что могу рассчитывать на полную поддержку американского президента. Верим и в мудрое решение Конгресса США ", – говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что поддержка Украины – это поддержка демократии и свободы.

"Мы должны вместе защитить эти ценности. Договорились поддерживать контакт в связи с приближением 2-й годовщины начала полномасштабного вторжения", – добавил Зеленский.

Кроме того, стороны отметили необходимость, чтобы Россия понесла полную ответственность за свои агрессивные действия.

Следует отметить, что Зеленский 17 февраля провел встречу с делегациями Сената и Палаты представителей Конгресса США на полях Мюнхенской конференции по безопасности. На встрече стороны обсудили первоочередные оборонные нужды Украины. В частности, речь шла о дополнительных артиллерийских системах, снарядах, дальнобойном оружии, средствах радиоэлектронной борьбы и об усилении противовоздушной обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский в Мюнхене заявил, что одна из основных целей Украины на 2024 год – экономический рост. Для этого, по его словам, нужно усилить систему ПВО.

Также на полях Мюнхенской конференции президент Украины провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры обсудили возможные совместные экономические проекты, а также двустороннее сотрудничество.

Отдельно Зеленский встретился с премьер-министром Дании Мэттом Фредериксеном. В ходе переговоров они обсудили подготовку двустороннего соглашения о безопасности и оборонной поддержке Украины.

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