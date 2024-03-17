Ссора Украины и Грузии с российским привкусом: кто и почему пытается вбить клин между странами

Правительство Грузии на днях выпустило заявление, в котором перечислило "ложные" действия украинской власти, "которые кричаще противоречат традиционной дружбе между двумя странами и народами".

На требования грузинского правительства отреагировал председатель парламентской фракции правящей украинской партии "Слуга народа" Давид Арахамия, который назвал грузинские власти прокремлевскими и выдвинул ряд встречных претензий.

Даже без этого обострения понятно – сегодняшние отношения Украины с официальными властями Грузии достаточно проблематичны и сложны. Подавляющее большинство грузинского народа поддерживает Украину, желают нашей победы и так же ненавидят российских оккупантов, что естественно, ведь Россия захватила пятую часть Грузии: Абхазию и Южную Осетию.

В то же время официальные власти не стали присоединяться к антироссийским санкциям, отказываются поставлять Украине оружие и вообще взяли курс на сближение с Москвой, например, возобновив авиасообщение с РФ.

Из-за недружественных действий Украина отозвала своего посла из Грузии в марте 2022 года, что означает серьезное ухудшение отношений между странами. Грузия тоже не имеет своего посла в Украине.

Почему отношения Украины и Грузии сегодня далеки от дружеских – в материале OBOZ.UA.

Грузинские претензии

В своих претензиях Грузия отмечает, что ряд решений украинских властей "кричаще противоречит" дружеским отношениям. Среди них резкие заявления по Саакашвили и фактическое выдворение грузинского посла из Украины. Кроме того, Тбилиси требует от нашей страны выдать двух членов правительства Саакашвили – бывшего генерального прокурора, экс-главу минюста Грузии Зураба Адеишвили и бывшего заместителя министра внутренних дел Грузии Георгия Лорткипанидзе. Мол, хотите нормальных отношений, отдайте их нам.

"Особую обеспокоенность вызывает пребывание Зураба Адеишвили в должности советника генерального прокурора Украины и Георгия Лорткипанидзе в должности заместителя председателя Службы контрразведки Украины. Несмотря на то, что прокуратура Грузии неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой передать этих лиц, украинские власти не проявили необходимого уважения грузинскому государству и не передали преступников", – говорится в заявлении.

Украинский ответ

"Прокремлевские власти выдвигают какие-то требования по выдаче наших граждан для нормализации отношений", – заявил глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, если действительно говорить о "нормализации", то для этого есть план. Во-первых, выпустить из тюрьмы и вернуть украинского гражданина Михеила Саакашвили. Во-вторых, прекратить прямое авиасообщение с РФ и перестать помогать агрессору уклоняться от санкций. Тогда и нормализация отношений будет происходить легко.

Власти Грузии уже среагировали на эти предложения – ничего из этого перечня выполняться не будет. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе, в прошлом игрок киевского "Динамо".

Новое правительство Грузии имеет российский "ориентир"

Активный курс на сближение с Москвой начался с правительства Ираклия Гарибашвили от партии "Грузинская мечта". Ее создал бывший премьер-министр и пророссийский бизнесмен Бидзина Иванишвили.

В ежегодном докладе, представленном перед Мюнхенской конференцией по безопасности, этот человек упоминается как "пророссийский олигарх Бидзина Иванишвили". Такая формулировка по отношению к нему появилась впервые в международном документе высокого уровня.

Согласно данным грузинской оппозиции, Иванишвили владеет несколькими компаниями в России и управляет своим бизнесом и активами через доверенных лиц. Его родственники также занимаются там активной предпринимательской деятельностью. Что, конечно, невозможно без разрешения российских властей. Это подтверждает и тот факт, что двоюродный брат Иванишвили Уча Мамацашвили имеет совместный бизнес с человеком, близким к Путину, генералом КГБ и бывшим губернатором Санкт-Петербурга Полтавченко.

Не так давно в Грузии утвердили новое правительство и премьер-министра. Эту должность занял лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, известный антизападной риторикой. Также ранее он обвинял Украину в попытке развязать войну на грузинской территории, а ранее говорил, что страны ЕС и США пытаются втянуть грузин в российско-украинскую войну.

Именно он в 2019 году, будучи спикером парламента, пригласил в зал заседаний прокремлевскую организацию – Межпарламентскую ассамблею православия. По его приглашению глава ассамблеи, российский православный коммунист (в России и такое бывает) Гаврилов сел в кресло спикера. И это в то время, когда РФ для грузин – страна-оккупант, ведь захватила Абхазию и Южную Осетию.

Конечно, грузины такого не стерпели. Чтобы успокоить общество, провокатора Кобахидзе уволили, но уже совсем скоро он получил должность главы провластной партии, став фактически идеологом политики улучшения отношений с РФ и активным критиком Украины. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя слова Кобахидзе, замечала, что они "раздаются в унисон с российскими нарративами".

Взаимоотношения на низком уровне

Грузинские власти говорят о своей приверженности к западному курсу, но оппозиция постоянно обвиняет их в служении интересам Кремля и "российских методах" борьбы с оппонентами.

Вот несколько фактов. Нынешние грузинские власти пытались продавить закон об иноагентах по российскому образцу, но тщетно, народ не дал этого сделать. Грузия с начала полномасштабного вторжения отказывается вводить санкции против России и помогать Украине оружием, а грузинские власти начали распространять пророссийские нарративы о войне. Россия может сегодня через Грузию получать товары двойного назначения.

В 2023 году Путин отменил визовый режим для граждан Грузии, а также действовавший с июня 2019 года запрет на воздушные перевозки из РФ в Грузию. В МИД Украины заявили, что такое решение является "политической компенсацией" за отказ Грузии ввести новые санкции против РФ.

Официальные власти Грузии не поддержали решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от 13 октября 2023 года о признании президента России диктатором, а саму страну-агрессора – диктатурой. Члены правящей партии "Грузинская мечта" просто не приняли участия в голосовании. За резолюцию ПАСЕ проголосовала только одна представительница оппозиционной грузинской партии "Граждане".

Также в 2022 году правящая партия Грузии не присоединилась к призыву признать Россию террористическим государством.

Надо продолжать диалог

"Когда грузинское правительство требует возвращения людей, уже ставших гражданами Украины, то мы не можем их выдать хотя бы потому, что, во-первых, нет правовых оснований для этого, а, во-вторых, Конституция запрещает выдавать своих граждан. То есть такое требование не обосновано ни юридически, ни политически" – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

"Грузию мы рассматривали долгое время как стратегического партнера, но сегодня наши отношения достаточно неоднозначны. Возможно, у нас есть завышенные ожидания от этой страны, и, возможно, эта планка ожиданий выше, чем к другим государствам Кавказа. Ведь от Армении или Азербайджана мы не требуем того, что хотим получить от Грузии.

Да, эта страна присоединилась к первому пакету санкций ЕС против России, но уже другие проигнорировала. На дипломатическом уровне Грузия поддерживает Украину в решениях, направленных на поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Ведь у самой есть территории, которые оккупировала Россия.

С другой стороны, голосование в ПАСЕ относительно признания Путина диктатором грузины фактически проигнорировали. Мне сложно сказать, насколько это свидетельствует об изменении внешнеполитического вектора. Потому что правительство должно отражать настроения населения страны, а оно настроено против России и Путина. На мой взгляд, нынешнее грузинское правительство пытается как-то маневрировать в этом направлении.

Что касается негативных заявлений со стороны определенных представителей грузинских властей, то для нас они неприемлемы. В то же время у нас довольно много сторонников в Грузии. Надо опираться на них. И продолжать хотя бы диалог, чтобы поддержать наших друзей в этой стране. Надо стараться, опираясь на здоровые демократические грузинские прозападные силы, перетащить ее на правильную сторону истории. Поэтому нужно продолжать диалог с Грузией", – отметил Александр Мережко.