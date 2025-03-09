США ветировали создание мониторинговой группы для противодействия 'теневому флоту' РФ – Bloomberg

США наложили вето на план "Большой семерки" (G7) по созданию мониторинговой группы, которая противодействовала бы "теневому флоту" России, следя за нарушением санкций. С таким предложением выступала Канада, однако Штаты его отвергли.

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Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники. Они отмечают, что такие действия Вашингтона связаны с тем, что администрация президента Дональда Трампа переоценивает свои позиции в многосторонних организациях.

США не ограничились наложением вето на предложение Канады создать рабочую группу по мониторингу нарушений санкций. Проект заявления G7 свидетельствует о том, что Штаты настаивали на изъятии слова "санкции", а также формулировки о "способности России поддерживать войну" в Украине, заменив его на "получать доходы".

Говоря о безопасности на море, США настаивали на том, чтобы усилить формулировки в отношении Китая и одновременно смягчить риторику в отношении России. Вашингтон также выступает против ссылок на морскую устойчивость и против усилий по созданию морской обсерватории для отслеживания изменений границ. Это ключевой вопрос в морских конфликтах по всему миру, в том числе в Южно-Китайском море.

"Коммюнике G7 не окончательны, пока они не будут опубликованы путем консенсуса, и переговоры все еще могут привести к значительным изменениям до или во время саммита", – отметили в Bloomberg.

При этом отношения между США и другими западными государствами действительно значительно ухудшились. В прошлом месяце, например, союзники по G7 не смогли обнародовать совместное заявление по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Причиной стало то, что США выступили против резкого осуждения России.

Ранее мы писали о том, что каждое второе судно российского теневого флота уже под санкциями, но этого недостаточно для значительного ограничения экспорта. Для подлинного эффекта нужна регулярность санкций и координация действий международных партнеров, заявила руководитель санкционного направления KSE Institute Юлия Павицкая.

Как сообщал OBOZ.UA, 16-й пакет санкций ЕС против России затронул 74 танкера, которые Кремль использует для обхода нефтяных ограничений. В результате в черном списке оказалось уже каждое второе судно российского "теневого флота". Быстро восстановить этот флот Кремль не сможет – нужных ему кораблей в мире почти не осталось.

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