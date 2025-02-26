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Половина российского "теневого флота" уже под санкциями: эксперт рассказала, почему этого недостаточно

Дарина Герцева
Рынки и компании
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Как санкции влияют на российский 'теневой флот'

Каждое второе судно российского "теневого флота" уже под санкциями, но этого недостаточно для значительного ограничения экспорта. Для подлинного эффекта требуется регулярность санкций и координация действий международных партнеров.

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Об этом в интервью рассказала руководитель санкционного направления KSE Institute Юлия Павицкая. В последние месяцы особое внимание уделяется санкциям против так называемого "теневого флота" РФ – сети танкеров, которые используются для обхода санкций.

По оценкам KSE Institute, в настоящее время около половины из 650 таких судов уже попали под санкции. В то же время, этого недостаточно для значительного ограничения российского экспорта, поскольку Москва активно находит новые пути обхода ограничений.

Влияние санкций на "теневой флот"

Нефтяные санкции уже привели к тому, что Россия вынуждена продавать свою нефть с дисконтом, что снижает ее доходы. Санкции, наложенные на танкеры, увеличивают расходы по транспортировке, а также создают трудности в логистике. Однако проблема состоит в том, что РФ достаточно быстро обновляет свой флот, привлекая новые суда или регистрируя их в других юрисдикциях, избегая контроля со стороны санкционных органов.

К примеру, последний пакет санкций США в значительной степени был направлен на суда, перевозящие нефть между Китаем и Россией. Это повлекло за собой мгновенный рост расходов на транспортировку, а также повлияло на стоимость российской нефти. Однако дальнейшие действия США остаются неопределенными, что создает риск ослабления давления.

По словам эксперта, в этом контексте критически важно, чтобы санкции были регулярными и последовательными, в частности, со стороны ЕС и других международных партнеров. Чтобы усилить влияние санкций, эксперты предлагают дополнительные меры, в частности:

  • усиление страховых ограничений – введение более жестких требований к страхованию судов, перевозящих российскую нефть, может значительно усложнить их функционирование;
  • проверка технического состояния танкеров – это позволит выявлять входящие в "теневой флот" суда и усложнит их эксплуатацию;
  • координация с партнерами – важным аспектом остается реакция Индии и Китая, являющихся основными импортерами российской нефти. Их готовность соблюдать санкции существенно повлияет на эффективность ограничений.

Уже сейчас страны Нордически-Балтийской восьмерки планируют ввести новые ограничения, направленные на блокировку операций российских танкеров. В перспективе это может усилить санкционное давление и вынудить Россию искать еще более сложные и дорогие пути обхода.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, российская угольная промышленность испытывает тяжелый кризис, вызванный последствиями западных санкций и сложности с экспортом. На этом фоне крупнейшие угледобывающие предприятия РФ отчитались о 50 млрд рублей (около $0,58 млрд) чистых убытков.

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