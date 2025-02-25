Страны G7 до сих пор обсуждают совместное заявление по Украине: США угрожает срывом процесса

Страны "Большой семерки" (G7) 24 февраля все еще обсуждали возможное совместное заявление по случаю третьей годовщины со дня начала полномасштабной войны России против Украины. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли указала на несогласие с позицией США относительно конфликта.

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Об этом пишут Reuters и Bloomberg. "Мы действительно работали с европейцами и американцами. Мы все еще ведем некоторые разговоры", – сказала Жоли на брифинге.

СМИ ранее сообщили о том, что Вашингтон выступает против формулировки о "российской агрессии" в любом совместном заявлении "Большой семерки".

"Это переменчивая ситуация, и мы будем продолжать взаимодействовать, но я работаю министром иностранных дел уже три с половиной года, и это еще никогда не было столь интенсивным дипломатическим взаимодействием, мягко говоря", – добавила глава МИД Канады.

Мы также писали о том, что 24 февраля Совбез ООН принял американскую резолюцию по "миру в Украине". Впрочем, правки относительно России в организации не учли.

Также Генассамблея ООН приняла не только украинскую, но и американскую резолюцию с призывом о прекращении войны России против Украины. Однако в текст документа, предложенного США, европейские страны внесли ряд поправок, и Штаты в итоге воздержались от поддержки документа.

"Канада и другие страны не согласны с позицией, которую США отстаивали в ООН, в частности, с резолюцией, которую они предложили", – сказала Жоли, комментируя попытку США смягчить позицию Генеральной Ассамблеи ООН касательно войны.

Как писал OBOZ.UA, ранее СМИ сообщили, что страны "Большой семерки" планируют отказаться от призыва к государствам-союзникам ограничить или адаптировать выдвинутый в начале войны лимит цен на российскую нефть. Сообщалось, что в проекте коммюнике, которое будет обнародовано до трех лет с начала широкомасштабного вторжения России в Украину, этого требования больше не будет.

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