США, скорее всего, определят происходящее в Украине как геноцид, – Нуланд

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что Штаты, вероятнее всего, определят происходящее в Украине как геноцид со стороны РФ. Сейчас в стране занимаются сбором доказательств.

В интервью CNN 13 апреля Нуланд отметила, что президент Джо Байден "говорил от всего сердца, когда назвал то, что мы наблюдаем в Украине, геноцидом со стороны Российской Федерации и ее сил".

По ее словам, чтобы сделать официальное определение геноцида, в стране начали сбор доказательств.

"Предполагаю, что слова Байдена – это то, что мы, вероятно, обнаружим, когда сможем собрать все эти доказательства. То, что происходит на местах, это не случайность. Это преднамеренное решение России своими силами уничтожить Украину и ее гражданское население", – заявила чиновница.

Видео дня

Она добавила, что санкции западного мире не оказали должного давления на президента РФ Владимира Путина, поскольку он "не заботится о своем народе или своей стране, его заботят только его собственные имперские амбиции".

В то же время пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что судебный процесс по установлению факта геноцида будет продолжен. Она подчеркнула, что, говоря о геноциде, Байден "высказывал свои взгляды как президента США, а не только свою личную позицию".

Псаки также отметила, что даже официальное признание геноцида "не обязательно изменит политику США.

"Будут международные усилия по изучению этого и расследование на международном уровне. Часто это занимает много лет", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент США Джо Байден назвал войну в Украине геноцидом украинского народа, за которым стоит российский диктатор Владимир Путин. Глава нашего государства Владимир Зеленский высоко оценил его заявление, отметив, что только настоящие лидеры называют вещи своими именами.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон решил не называть военные преступления российских оккупантов в Украине, совершенные против мирного населения, геноцидом. Более того, он считает граждан воюющих стран "братьями".