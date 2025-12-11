США передали Европе тайный план возвращения России в мировую экономику – WSJ

Администрация президента США Дональда Трампа передала европейским коллегам ряд документов, излагающих видение восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику. Предложенные меры вызвали ожесточенную борьбу за столом переговоров между Америкой и ее союзниками в Европе.

Новые предложения, которые касаются, в том числе реинтеграции РФ в мировую экономику, могут коренным образом изменить экономическую карту континента. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Европа получила предложение от США

План США изложен в приложениях к текущим мирным предложениям по урегулированию российско-украинской войны. В документах подробно описываются планы американских финансовых компаний и других предприятий использовать примерно 200 миллиардов долларов замороженных российских активов для проектов в Украине. Проекты включают строительство крупного нового центра обработки данных, который будет работать от Запорожской атомной электростанции, в настоящее время оккупированной российскими войсками.

В другом приложении представлен общий план США по выводу российской экономики из кризиса, предусматривающий инвестиции американских компаний в стратегические сектора, от добычи редкоземельных элементов до бурения нефтяных скважин в Арктике. Также документ описывает варианты содействия восстановлению потоков российских энергоносителей в Западную Европу и остальной мир.

Некоторые европейские чиновники, ознакомившиеся с документами, заявили, что не уверены, стоит ли воспринимать всерьез некоторые из предложений США. Один чиновник сравнил их с видением президента Трампа о строительстве в Газе развлекательного комплекса.

Другой европейский чиновник, говоря о предлагаемых американо-российских энергетических сделках, заявил, что это экономическая версия конференции 1945 года, на которой победители Второй мировой войны делили Европу.

Планы США вызывают обеспокоенность

Европейские чиновники опасаются, что подход США даст России необходимую передышку для ускорения экономического роста и укрепления своего военного положения. В новой оценке западного разведывательного агентства, с которой ознакомилось издание The Wall Street Journal, говорится, что Россия технически находится в рецессии уже шесть месяцев, и что проблемы управления военной экономикой при одновременном контроле цен представляют собой системный риск для ее банковского сектора.

Если американская точка зрения возобладает, это перечеркнет собственные планы Европы по поддержке украинского правительства военного времени и еще больше укрепит экономическую изоляцию России. В результате, по словам нескольких чиновников, начнется лихорадочная гонка за продвижением вперед до того, как США навяжут свои собственные договоренности.

Напомним, интервью Politico, опубликованном 9 декабря, президент США Дональд Трамп заявил, что "время пришло" и в Украине необходимо провести выборы из-за длительного отсутствия голосования. В то же время по словам американского лидера, заявления Киева о демократии выглядят непоследовательно без обновления избирательного процесса.

Как сообщал OBOZ.UA, в ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы в охваченной войной стране, если США и другие партнеры смогут создать безопасные условия, необходимые для проведения голосования.

