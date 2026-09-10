США оказывают давление на союзников по НАТО с целью ликвидации Международного уголовного суда — Politico

Соответствующий разговор состоялся в ходе закрытой встречи 32 послов стран Альянса в Брюсселе в середине июля. Специальный посланник США Мэтью Витакер призвал союзников отказаться от участия в Римском статуте и помочь Вашингтону "систематически демонтировать" возможности МУС.

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В конце своего выступления Витакер, по словам дипломатов, заявил, что они будут внимательно следить за тем, кто выступает на стороне Америки. Информацию обнародовало издание Politico.

Параллельно американская миссия распространила среди представителей НАТО документ с требованием "немедленно принять меры для выхода" из Римского статута. В нём Вашингтон также призвал союзников публично осудить то, что США называют "превышением полномочий" МУС, оценить угрозу, которую представляет суд для их собственных государств, и прекратить любую материальную поддержку его работы.

"Давайте раз и навсегда покончим с фарсом МУС", — говорилось в документе.

Почему США выступают против МУС

Этим летом кампанию против суда активизировал государственный секретарь США Марко Рубио. Он обвиняет МУС в посягательстве на суверенитет Соединённых Штатов.

"МУС и его сторонники ведут войну против нашей страны не пулями или ракетами, а уставами, соглашениями и силой так называемого международного права", — заявил Рубио.

Международный уголовный суд, созданный в 2002 году, рассматривает дела о самых тяжких международных преступлениях, в частности о геноциде и военных преступлениях.

В 2020 году МУС начал расследование возможных военных преступлений американских военных в Афганистане, однако в следующем году снизил приоритет этого дела. В то же время в последнее время раздавались призывы расследовать действия США во время атак на катера в Карибском море.

Напряженность внутри НАТО

Призывы Вашингтона прозвучали на фоне обострения отношений между США и европейскими союзниками. Накануне ряд европейских стран отказался присоединиться к американской войне против Ирана, что вызвало недовольство президента Дональда Трампа.

Ранее альянс уже оказался под угрозой серьёзного кризиса из-за заявлений Трампа о возможном присоединении Гренландии, которая является автономной территорией Дании — члена НАТО.

Требование США в отношении МКС стало для союзников новым источником напряженности. Один из дипломатов НАТО назвал заявления Витакера "довольно шокирующими".

Большинство стран НАТО являются участниками Римского статута. Исключениями среди членов Альянса являются США и Турция.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Вашингтон внес в санкционный список двух должностных лиц Международного уголовного суда. Речь идет о президенте суда Томоко Акане из Японии и старшем судебном юристе Абдулае Сейе из Сенегала.

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