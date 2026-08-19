США ввели санкции против высокопоставленных должностных лиц Международного уголовного суда: кто попал под ограничения

Вашингтон включил в санкционный список двух должностных лиц Международного уголовного суда — председателя суда Томоко Акане из Японии и старшего судебного юриста Абдулая Сейе из Сенегала.

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Об ограничениях Государственный департамент США объявил 18 августа 2026 года. Решение было принято в рамках кампании администрации Дональда Трампа против Международного уголовного суда.

В Госдепартаменте заявили, что эти должностные лица непосредственно участвовали в попытках МУС расследовать, арестовывать, задерживать или преследовать представителей правительств государств, которые не соглашались с юрисдикцией суда.

Решение Вашингтона

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что санкции введены в соответствии с указом № 14203 "О введении санкций против Международного уголовного суда". По его словам, администрация США считает МУС "коррумпированным и фатально политизированным" наднациональным судом.

"Мы не будем терпеть его посягательства на государственный суверенитет", — говорится в заявлении Рубио.

В Госдепартаменте также отметили, что МУС неоднократно пытался распространить свои полномочия на граждан США и других стран, которые не соглашались с его юрисдикцией или не ратифицировали Римский статут.

Кто подпадает под санкции

Первым в списке стала Томоко Акане — президент Международного уголовного суда, гражданка Японии. Вторым чиновником, в отношении которого введены санкции, стал Абдулай Сейе — старший судебный юрист МУС из Сенегала.

В заявлении Госдепартамента говорится, что оба должностных лица были непосредственно вовлечены в действия суда по расследованию, аресту, задержанию или преследованию представителей государств, не признающих юрисдикцию МУС.

В США заявили, что кампания против суда будет масштабной. Вашингтон ожидает, что к ней присоединятся другие страны, прекратив финансирование и участие в работе МУС.

Марко Рубио также предупредил о возможности новых мер. По его словам, администрация Трампа готова в случае необходимости принимать дополнительные меры, чтобы системно ослабить МУС и лишить его возможности, по мнению Вашингтона, угрожать суверенитету США.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что администрация Дональда Трампа начала дипломатическую кампанию в отношении Международного уголовного суда из-за его деятельности в отношении граждан США и других государств, не являющихся участниками Римского статута.

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