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США объявили новый пакет военной помощи Украине после визита Байдена в Киев: боеприпасы для HIMARS, Javelin и Bradley
Белый дом объявил о новом пакете вооружений для Украины на сумму 460 миллионов долларов. Среди прочего, в него войдут боеприпасы для HIMARS, радары воздушного наблюдения, противотанковые системы Javelin, машины группы огневой поддержки пехоты Bradley.
Об этом в Twitter сообщил журналист издания "Голоса Америки" Остап Яриш, а также репортер Bloomberg Дженнифер Джейкобс. Также Украина получит приборы ночного видения, медикаменты, запасные части и другое оборудование.
По словам президента США Джо Байдена, в ближайшее время можно ожидать дополнительных объявлений.
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