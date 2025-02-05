США нужно мужество: Порошенко в Вашингтоне призвал республиканцев поддержать победную стратегию для Украины

Находящийся с визитом в Вашингтоне Петр Порошенко выступил на Межпарламентском форуме по вопросам безопасности "Противодействие злонамеренным действиям Китая, России и Ирана", организованном конгрессменами-республиканцами. В работе приняли участие Президент Республики Косово Вьоса Османи, экс-премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, послы иностранных государств, дипломаты, американские генералы, а также большая группа конгрессменов США от Республиканской партии.

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Порошенко, во время своего эмоционального выступления, призвал американских союзников поддержать победную стратегию для Украины. Его цитирует официальный портал "Евросолидарности"

Мир через силу – только это сможет остановить Путина и его сателлитов от агрессии против Свободного мира, считает Порошенко.

"Украинская борьба больше Украины. путину не нужны Донбасс, Крым, Херсон и Запорожье. Ему не хватит даже всей Украины, потому что это наступление на всю нашу свободу, демократию, наши ценности. Если есть место на земле, где Россия, Иран Китай и Северная Корея объединились вместе, чтобы продемонстрировать свои дикие планы, то это Украина. Десятки тысяч северокорейских солдат сражаются против нас в этой войне. Тысячи навсегда остаются в этой войне", – сказал Порошенко.

"Украина – это их полигон. Они проверяют военные технологии, проверяют пропаганду, они проверяют элементы гибридной войны. Эта война отличается от 2014 года и эта война отличается от 2022 года. Мы вместе должны быть готовы к этой новой войне", – подчеркнул пятый президент.

Он также отметил, что первопричиной этой войны является Россия. "Если мы уступим Россию, то мы предадим и свои ценности, и свои интересы. Если мы уступим Россию, мы ободрим других, в том числе Иран и Северную Корею. Если мы уступим Россию, то мы уступим Свободным миром в целом", – предостерег Порошенко.

"Пожалуйста, помогите нам помочь вам. Это не благотворительность или помощь Украине, это инвестиции в нашу общую безопасность. Это единственный способ, как мы можем остановить войну, и вы не найдете ни одного другого народа в мире, который хочет мира больше, чем мы украинцы, потому что мы платим за это дорогую цену. Но единственный способ остановить войну – мир через силу", – подчеркнул Порошенко.

"Мы не против переговоров, но мы должны быть в этих переговорах бок о бок с нашим крупным партнером Соединенными Штатами, из НАТО, с Европейским Союзом, и мы должны сократить способность пути выиграть эту войну", – сказал Петр Порошенко.

Он призвал определить правильную стратегию для Запада.

"Пункт номер один – санкции. Я приветствую позицию президента Трампа в отношении адских санкций дополнительно к санкциям в отношении теневого флота, к санкциям по ядерной энергетике, к санкциям в отношении СПГ, потому что единственная цель санкций состоит в том, чтобы урезать российскую способность финансировать войну, способность экспортировать или получать доходы для финансирования военного бюджета. Итого мы можем уменьшить российский экспорт с 600 миллиардов до 200 миллиардов. И это главный способ вместе с нашими сильными сторонами посадить путина за стол переговоров", - считает пятый Президент.

"Пункт номер два: мир через силу, оружие, включая ракеты большой дальности. Генерал Джонс знает о чем я. В том числе реактивные истребители против российских управляемых бомб и российских бомбардировщиков. Системы радиоэлектронной борьбы. Самые современные, передовые технологии, потому что мы не можем превзойти Россию. Мы можем только перехитрить россию и обойти ее в вооружении". – считает Порошенко.

Он призвал перевести экономику на военные рельсы. "Это неприемлемо, когда Иран, Северная Корея и Россия производят гораздо больше артиллерийских снарядов, чем мы все вместе", – констатирует Порошенко.

Он также отметил важность поддержки реформ в Украине, демократической устойчивости и борьбы с коррупцией.

"Потому что это неприемлемо, когда мы можем выиграть войну и потерять мир. И очень важно – членство в НАТО. Поверьте, на континенте не будет стабильной ситуации с безопасностью без единого эффективного механизма. И давайте не бояться путина. Давайте не воспринимать его язык шантажа", – сказал Порошенко.

"Нам нужно мужество. Соединенным Штатам нужно мужество. Сегодня важнее страха смотреть на Украину, поддерживать ее борьбу и овладевать своим мужеством. Сегодня важнее, чем страх, победить россию, чтобы не позволить другим глобальным нарушителям последовать ее примеру в других частях земного шара. Сегодня важнее страха защитить нашу свободу со всей нашей решимостью, способностями и силой", – резюмировал Порошенко.