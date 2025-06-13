США не участвовали в ударах Израиля по Ирану – Рубио

США не были привлечены к ударам Израиля по Ирану. В стране самостоятельно приняли решение об операции, предварительно уведомив об этом Вашингтон. В Соединенных Штатах подчеркивают, что их главная цель сейчас – защита собственного военного контингента и объектов в регионе.

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Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио, которого цитирует CNN. По его словам, Соединенные Штаты не участвовали в израильской операции и сосредоточены на защите собственного контингента в регионе.

"Сегодня вечером Израиль принял односторонние меры против Ирана. Мы не участвуем в ударах по Ирану, и нашим главным приоритетом является защита американских сил в регионе", – сказал госсекретарь.

Он отметил, что США были проинформированы об израильских действиях, которые Тель-Авив назвал самообороной. Госсекретарь также обратился к Ирану с предупреждением:

"Позвольте мне четко заявить: Иран не должен атаковать интересы или персонал США" – отметил Рубио.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 июня израильские военные самолеты нанесли масштабный удар по Ирану. В Тегеране были слышны взрывы, а система противовоздушной обороны активно работала. Из-за угрозы возможных ракетных и беспилотных атак в ответ в Израиле было объявлено чрезвычайное положение, а по всей стране прозвучали сирены воздушной тревоги.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что после превентивного удара ожидается ракетная атака и атака беспилотников против страны и ее гражданского населения. Он подписал специальный приказ о введении режима чрезвычайного положения на всей территории Израиля и призвал граждан придерживаться указаний место.

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