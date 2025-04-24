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Наразі, коли лишилось буквально півтора кремлівських наратива, які ще не озвучили президент США Трамп особисто або представники його адміністрації, у спробах зупинити Україну у її героїчному прагненні зупинити росію (а не навпаки).

Коли Сполучені Штати вустами цілого держсекретаря Рубіо констатували,

що адміністрація Трампа настільки залежна від росії та путіна, що вона скоріше вийде з перемовин (визнавши себе недієздатною, популістичною та слабкою) аніж піде проти путіна і росії.

Коли спецпредставник президента США буває у путіна частіше аніж путін буває на свіжому повітрі.

Важливо зафіксувати, що така славетна країна як США знаходиться за крок від того щоб визнати окуповані росією території, а окупаційні дії росії законними.

Якби влада в США наразі належала людям, які б вивчали питання - вони б неодмінно знайшли хоч і вигадані, але причини, які називала російська пропаганда аргументуючи повномасштабне вторгнення в Україну.

І те що давно очевидно для всього цивілізованого світу, можливо, стало

б очевидним і для цих тимчасових людей при владі.

Хоча, напевне, саме відсутність відчуття тимчасовості і заважає цим людям мислити перед тим як робити заяви або вчиняти дії.

Чи були серед публічних аргументів териториста номер 1 - визнання Криму російським?

Чи казав путін у тому самому зверненні: "ми зараз будемо катувати та вбивати десятки тисяч українців у них вдома для того щоб, коли у США прийде до влади настільки некомпетентний президент, наскільки це можливо собі уявити, хоча б США визнали Крим частиною нашої території?

Певно, що не було. Всі слова і всі дії російського диктатора направлені на дві мети: окупувати територію України, вбити всіх українців, які не погодиться з першим пунктом.

А для того щоб визнати окупацію або здатись Україні, очевидно, не потрібні ані Віткофф, ані будь який інший партнер президента Трампа по грі у гольф.

А далі дві новини:

- Кількість постраждалих через атаку рф дроном-камікадзе по автобусу в Марганці на Дніпропетровщині зросла до 54, 9 людей загинули.

- Рубіо: США стали краще розуміти позицію РФ у війні проти України.