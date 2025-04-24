Блог | США находится в шаге от того, чтобы признать оккупационные действия России законными
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Наразі, коли лишилось буквально півтора кремлівських наратива, які ще не озвучили президент США Трамп особисто або представники його адміністрації, у спробах зупинити Україну у її героїчному прагненні зупинити росію (а не навпаки).
Коли Сполучені Штати вустами цілого держсекретаря Рубіо констатували,
що адміністрація Трампа настільки залежна від росії та путіна, що вона скоріше вийде з перемовин (визнавши себе недієздатною, популістичною та слабкою) аніж піде проти путіна і росії.
Коли спецпредставник президента США буває у путіна частіше аніж путін буває на свіжому повітрі.
Важливо зафіксувати, що така славетна країна як США знаходиться за крок від того щоб визнати окуповані росією території, а окупаційні дії росії законними.
Якби влада в США наразі належала людям, які б вивчали питання - вони б неодмінно знайшли хоч і вигадані, але причини, які називала російська пропаганда аргументуючи повномасштабне вторгнення в Україну.
І те що давно очевидно для всього цивілізованого світу, можливо, стало
б очевидним і для цих тимчасових людей при владі.
Хоча, напевне, саме відсутність відчуття тимчасовості і заважає цим людям мислити перед тим як робити заяви або вчиняти дії.
Чи були серед публічних аргументів териториста номер 1 - визнання Криму російським?
Чи казав путін у тому самому зверненні: "ми зараз будемо катувати та вбивати десятки тисяч українців у них вдома для того щоб, коли у США прийде до влади настільки некомпетентний президент, наскільки це можливо собі уявити, хоча б США визнали Крим частиною нашої території?
Певно, що не було. Всі слова і всі дії російського диктатора направлені на дві мети: окупувати територію України, вбити всіх українців, які не погодиться з першим пунктом.
А для того щоб визнати окупацію або здатись Україні, очевидно, не потрібні ані Віткофф, ані будь який інший партнер президента Трампа по грі у гольф.
А далі дві новини:
- Кількість постраждалих через атаку рф дроном-камікадзе по автобусу в Марганці на Дніпропетровщині зросла до 54, 9 людей загинули.
- Рубіо: США стали краще розуміти позицію РФ у війні проти України.