О том, что или иди на фронт, или закрой рот насчёт границ 91-го года, — здесь.

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А теперь — можно и о Главной стране мира.

Ещё с того времени, как где-то в середине позапрошлого века американская политическая элита разделилась именно на республиканцев и демократов, было лишь три периода в истории США, когда какая-то из этих партий, получив власть, не продержалась с ней хотя бы восемь лет подряд. То есть определённая политическая стабильность в Соединённых Штатах была нарушена только трижды.

Первый из таких периодов — 1885-1897, когда "внутри" восьмилетнего президентства демократа Кливленда затесался республиканец Гаррисон, то есть между Кливлендом и Кливлендом, а в результате были сразу три четырёхлетия подряд, когда руководили разные партии.

Второй период был в 1977-1981, когда между республиканскими восьмилетием Никсона/Форда и двенадцатилетнем Рейгана/Буша Первого втиснулся [только что умерший в возрасте 100 лет] демократ Картер.

Третий такой период — сейчас: 2017-2021 — республиканец Трамп, 2021-2025 — демократ Байден, 2025-… — должен быть снова Трамп, "внутри" которого оказался, таким образом, Байден.

Чтобы было понятно, насколько такая турбулентность для США уникальна, приведу противоположные примеры: 1869-1885 — республиканцы у власти 16 лет подряд, 1897-1913 — снова республиканцы у власти 16 лет подряд, 1921-1933 — республиканцы у власти 12 лет подряд, 1933-1953 — демократы у власти 20 лет подряд (редко, но метко), 1981-1993 — республиканцы у власти 12 лет подряд.

Ну а 8 лет власть одной и той же партии — все остальные случаи, кроме упомянутых, так что хотя бы 8 подряд — неписаный закон. Почти.

Таким образом, сейчас — период уникальной турбулентности 4-4-(как минимум 4), а в эти дни — ещё и период передачи власти, когда правит ещё один, а избран уже другой, то есть не просто турбулентность, а еще и турбулентность в квадрате.

Эту турбулентность в квадрате к тому же значительно усугубляет уникальная фигура лично Трампа, который не просто, мягко говоря, нестабилен (вчера — прекращение войны в Украине за 24 часа, а сегодня — уже за 6 месяцев), но ещё и поставил целью уничтожение того самого "глубинного чиновничества", которое сформировалось ещё во времена того самого Кливленда примерно 140 лет назад.

И эта сверхуникальная турбулентность внутри турбулентности с параллельным уничтожением "глубинного государства" в Соединённых Штатах происходит именно тогда, когда у нас — самая кровавая война с заклятой "братской сестрой" и сильное американское государство нам нужно как никогда.