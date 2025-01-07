Вчера в Храме была толпа — освящали воду. Кто-то пришёл с тремя трёхлитровыми канистрами. Мне с моей полуторалитровой бутылочкой даже было как-то неудобно. Но ведь её можно разводить в любой пропорции! Зачем же эти гигантские объёмы? Девять литров счастья?

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Теперь — о высокой политике.

Австрийские нормальные не смогли договориться с австрийскими левыми из-за упёртости последних, так что формировать новое правительство страны будут в Вене теперь местные пропутинские фашисты. Для современных левых — политика достаточно типичная.

Далее.

В огромном интервью президента Украины известному в Америке стороннику Трампа/Маска был сделан акцент не только на членстве Украины в НАТО, но и вообще на сильных гарантиях безопасности от США и Европы.

Есть вещи — добавляю я уже от себя — значительно лучше пустопорожней статьи 5, которую нужно просто прочитать, чтобы убедиться в том, что она примерно равноценна по содержанию Будапештскому меморандуму.

Президент также рассказал, как в начале войны перед ним извинялся Лукашенко ("Ты поверь, Володя, это не я!") и даже предлагал в ответ ударить по Мозырьскому нефтеперерабатывающему заводу, чтобы загладить вину.

Ну а насчёт поведения так называемых стран-гарантов по тому самому Будапештскому меморандуму — не только россии, но и США с Великобританией — президент наш высказался вообще не очень цензурно: им, мол, Украина и её люди пох*ру.

Так что президент решил грамотно сдать врага поневоле — белорусского — врагу главному (и теперь судьба Лукашенко может повторить неожиданную судьбу его министра по деликатным вопросам Макея, который вдруг случайно умер), а еще — в назидание Трампу — весьма справедливо плюнул и на его бывшего соперника Байдена, и на его друга [Бориса] Джонсона, которые оба не дали Украине ни капитулировать, ни победить.

И последнее.

Во Франции во время учений дезертировали более 50 украинских военных. Такое у нас вынужденное качество формирования армии.

В стране некому воевать. Страна желает войны до выхода на границы 1991 года, но воевать не хочет. Э, сторонники ведения боевых действий до выхода на границы 1991 года, ау! Почему вы все до сих пор не в ВСУ??? И пох*ру мне ваши вонючие дизлайки.

Нормальные, прошу впервые: пошерьте меня, пожалуйста! Даже переведу — поделитесь, пожалуйста, этой статьёй!