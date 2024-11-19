'Украина сначала нуждается в справедливом мире': Зеленский рассказал, возможны ли выборы во время военного положения

Украина непременно проведет честные и справедливые выборы. Однако изначально наше государство и народ нуждаются в утверждении справедливого мира.

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Законодательство Украины запрещает проводить выборы во время войны, хоть российская пропаганда и пытается манипулировать на этой теме. Ситуацию прояснил президент Украины Владимир Зеленский, представляя в Верховной Раде "План стойкости".

"Конституция и законы не позволяют проводить выборы в военное время. Никто в мире этого не требует. Украина сначала нуждается в справедливом мире, а затем украинцы проведут справедливые выборы!", – сказал глава государства.

Тем временем российская пропаганда пытается манипулировать отсутствием выборов в разгар войны, заявляя о якобы установлении диктатуры в Украине и замалчивая существование прямого запрета на проведение выборов во время действия правового режима военного положения.

Напомним, 19 ноября президент представил в Раде План стойкости из 10 пунктов. Среди них – вопросы единства, фронта, оружия, безопасности, культурного суверенитета и т.д.

По словам Зеленского, План стойкости представляет доктрину, которая должна провести украинское государство от войны к миру.

Полностью, пообещал глава государства, план со всеми приложениями будет представлен обществу в декабре этого года.