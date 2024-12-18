Украина изучает возможность электронного голосования на выборах после войны – Politico

В Украине начали изучать европейские модели избирательного права, в том числе электронное голосование. Новую модель волеизъявления народа план планируют внедрить вскоре после окончания войны с Россией.

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Избирательный процесс планируют существенно модернизировать, чтобы обеспечить проведение свободных и справедливых выборов, которые будут иметь ключевое значение для нормализации обстановки в стране. Об этом сообщает издание Politico.

По словам председателя Комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, Украине необходимо понять, как провести выборы демократическим путем, используя лучшие и наиболее эффективные практики.

До войны Украина все еще проводила исключительно очное голосование на парламентских, президентских и местных выборах. После полномасштабного вторжения России общенациональное голосование не проводилось, так как конституция запрещает проведение выборов во время военного положения и активных боевых действий.

Кроме самого процесса голосования, Украине предстоит решить проблему с реестром избирателей. Шуляк объяснила, что много украинцев уехали за границу. Более того, количество внутренне перемещенных лиц по разным оценкам может достигать 6,5 млн человек.

Поэтому украинские чиновники изучают различные европейские модели выборов, чтобы внедрить практику, которая позволила бы проводить свободные и справедливые выборы после окончания войны.

"Нас интересуют нюансы электронного голосования и техническая оценка других альтернативных вариантов голосования, в том числе с точки зрения IТ-безопасности. Депутаты также рассматривают голосование по почте, личное голосование за рубежом в день выборов, голосование по доверенности и онлайн-голосование", – объяснила Шуляк.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина без промедления готова провести выборы после достижения справедливого мира. Важно, чтобы все граждане страны могли принять участие в голосовании.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина непременно проведет честные и справедливые выборы. Однако изначально наше государство и народ нуждаются в утверждении справедливого мира.