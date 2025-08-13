"США, Европа и Украина едины": Рютте высоко оценил разговор с Трампом

В среду, 13 августа, американский лидер Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский и лидеры стран ЕС провели конференцию. Генсек Марк Рютте, в свою очередь, высоко оценил разговор именно с президентом США.

Об этом глава Североатлантического альянса сообщил в соцсети Х. Он также отметил, что США, Европа и Украина едины.

"Международные партнеры едины в стремлении прекратить войну против Украины и достичь справедливого и прочного мира", – в очередной раз подчеркнул генсек НАТО.

Рютте подчеркнул важность лидерства президент США Дональда Трампа и тесной координации с союзниками, отметив, что теперь слово за Кремлем.

Напомним, что глава НАТО Марк Рютте считает, что президент США Дональд Трамп "вывел из тупика" возможность окончания войны в Украине. Но все будет зависеть от того, как далеко американский лидер сможет зайти во время встречи с российским диктатором.

Кроме того, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте считает, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп устроил "испытания" российскому диктатору Владимиру Путину, которые состоятся на переговорах на Аляске. Однако неважно, чем именно закончатся эти переговоры, – в любом случае поставки оружия Украине, скоординированные НАТО, будут продолжаться независимо от результатов встречи.

Также Рютте выразил надежду, что американский лидер выполнит обещание и введет запланированные вторичные санкции против покупателей российской нефти и газа.

Напомним, Дональд Трамп намекнул на сценарий урегулирования войны, который может предусматривать обмен территориями между Киевом и Москвой. По его словам, такой вариант, несмотря на сложность, способен принести выгоду обеим странам.

