'Посмотрим, как далеко он сможет зайти': Рютте – о предстоящей встрече Трампа с Путиным

Глава НАТО Марк Рютте считает, что президент США Дональд Трамп "вывел из тупика" возможность окончания войны в Украине. Но все будет зависеть от того, как далеко американский лидер сможет зайти во время встречи с российским диктатором, которая запланирована уже на следующей неделе.

"Я думаю, что это очень хорошо, что Трамп испытает его (Путина. – Ред.). И как далеко он сможет зайти", – подчеркнул Рютте. Он добавил, что в пятницу (8 августа. – Ред.), начиная этот процесс, президент Трамп фактически вырвал это из тупика в феврале, начав диалог с Путиным.

"Думаю, что именно это было решающим", – добавил Рютте.

Генсек НАТО напомнил, что под управлением Трампа"был очень хороший саммит", на котором Североатлантический альянс обязался тратить 5% на оборону, чтобы четко сигнализировать главной угрозе, которой является Россия, что"мы настроены серьезно".

"А потом, три недели назад, Трамп открыл шлюзы американского летального оружия, которое должно было поставляться в Украину под координацией НАТО. И, конечно же, вторичные санкции. Первыми он ввел их против Индии, главного покупателя российской нефти и газа", – резюмировал свое мнение Рютте.

Напомним, что пока Вашингтон готовит встречу президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, в экспертной среде усиливается скепсис относительно возможности достижения прорыва в вопросе завершения войны на саммите на Аляске. Не добавляет оптимизма ни непредсказуемость Трампа, ни неуступчивость Путина.

Что предшествовало

Недавно Дональд Трамп сообщил, что его встреча с диктатором Владимиром Путиным запланирована на следующую пятницу, 15 августа на Аляске. Ожидаемая встреча состоится на фоне давления Трампа на Путина с целью заключения соглашения о прекращении огня с Украиной.

Напомним, Дональд Трамп намекнул на сценарий урегулирования войны, который может предусматривать обмен территориями между Киевом и Москвой. По его словам, такой вариант, несмотря на сложность, способен принести выгоду обеим странам.

