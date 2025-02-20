'Занимает свой пост после надлежащих выборов': в ООН отреагировали на скандальное заявление Трампа о Зеленском

Организация Объединенных Наций считает президента Украины Владимира Зеленского легитимным главой государства. Он руководит страной после законных выборов.

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Таким образом, в ООН не согласны со словами американского лидера Дональда Трампа о том, что Зеленский якобы является "диктатором". Соответствующий комментарий сделал Стефан Дюжаррик – официальный представитель генсека Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша, передает Deutsche Welle.

"Президент Зеленский занимает свой пост после должным образом прошедших выборов", – заявил Дюжаррик журналистам.

Напомним: 19 февраля в своей соцсети Truth Social Трамп резко раскритиковал главу Украины. Мол, тот "выманил" у Соединенных Штатов 350 миллиардов долларов на войну, "которую нельзя выиграть", и "играл как на скрипке" на Джо Байдене.

Также президент США назвал Зеленского "диктатором без выборов".

После этого поддержку Зеленскому высказали многие мировые лидеры, среди которых и ряд американских чиновников и конгрессменов.

Как писал OBOZ.UA, по данным The New York Times, РФ смогла заинтересовать Дональда Трампа перспективами бизнеса на своей территории и возможностью получить статус "миротворца". В то же время, попытки Европы заинтересовать Белый дом покрытием расходов США на поставки оружия Украине не получили такого эффекта.

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