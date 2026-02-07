'США должны учиться': экс-директор ЦРУ отметил систему закупок дронов, которую организовала Украина

Соединенные Штаты должны поучиться у Украины, как она организовала систему закупок дронов. В беспилотниках, которые производятся для нужд фронта, каждые несколько недель меняют аппаратное обеспечение, а программное – почти каждую неделю. А количество изготовленных БПЛА Украиной за год в десятки раз превышает американское производство.

Об этом заявил экс-командующий Центрального командования США в 2008-2010 годах, экс-директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус на специальной сессии Киевского Форума по безопасности. По его словам, Украина создает технологии завтрашнего дня.

"В этом году Украина, вероятно, произведет семь миллионов дронов. Они меняют программное обеспечение почти каждую неделю, а аппаратное обеспечение – каждые несколько недель. Такой системы закупок еще никогда не было. Сейчас этот процесс в Украине создает технологии завтрашнего дня для сегодняшней войны", – сказал Петреус.

Экс-директор ЦРУ заметил, что США обременены в производстве, которое часто занимает длительное время.

"Нам нужно учиться у Украины в этом отношении", – подчеркнул Петреус.

Он сравнил производство дронов Украиной и Соединенными Штатами. По его оценкам, наша страна производит 10 000 дронов в день и собирается изготовить 7 млн БПЛА в этом году Тогда как США производят 300 000 дронов в год.

Поэтому Петреус также призвал изменить организационные структуры в Америке.

"Мы не делаем это достаточно быстро, нам следует трансформировать наши силы и учиться на том, что уже сделали чрезвычайные военные силы Украины и что они продолжают делать, потому что это будущее", – заявил бывший командующий.

За беспилотниками – будущее

Генерал подчеркнул, чтовойна в Украине формирует новую модель боевых действий, она стала катализатором изменений для всех армий мира. И союзники должны быстро учиться на украинском опыте – прежде всего в сфере беспилотных систем, организации войск и инноваций.

"Мы должны изменить нашу концепцию войны, нашу организационную структуру. Украина уже имеет отдельный род сил – силы беспилотных систем. За этим – будущее", – считает он.

По мнению военного, именно технологические решения позволяют Украине с меньшей экономикой и населением эффективно противостоять значительно большему врагу.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина стала ведущим производителем дронов в мире, опередив даже США. Наша страна выпускает широкий спектр БПЛА, от простых FPV-дронов до дальнобойных комплексов.

