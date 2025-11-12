Украина стала ведущим производителем дронов в мире, опередив даже США – Bloomberg

Украинские производители выпускают до 4 млн беспилотников ежегодно. Они опережают даже Соединенные Штаты Америки. Для сравнения, США ежегодно производят около 100 000 военных беспилотников.

Об этом пишет Bloomberg. Издание также отмечает, что Украина является ведущим производителем дронов в мире. Она выпускает широкий спектр БПЛА, от простых FPV-дронов до дальнобойных комплексов.

"Рост производства стал возможным благодаря двум факторам: потребности быстро реагировать на российскую агрессию и спросу со стороны стран НАТО. Украинские компании уже не только обеспечивают дронами армию страны, но и выходят на европейский рынок. Они открывают заводы в Европе, объединяются с партнерами в ЕС и привлекают иностранные инвестиции", – отмечает издание.

Благодаря опыту войны украинские инженеры быстро совершенствуют беспилотники. Новые модели дронов создаются буквально за несколько месяцев.

Одним из самых известных примеров является компания Skyeton, которая открыла завод в Словакии и привлекла более €10 млн инвестиций. Другая компания, Raybird, выпускает разведывательные дроны, которые могут летать более суток, а FlyWell готовит совместное производство с финской Summa Defence.

"Развитию украинского рынка дронов помогают несколько ключевых факторов, среди них – массовость и их низкая стоимость. Европейские производители выпускают более дорогое оружие в гораздо меньших количествах", – подытожили ситуацию журналисты.

