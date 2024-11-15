США должны поддерживать Израиль и Украину, как поддерживали 'друзей' во время Холодной войны – участники KJF

Во время дискуссии на Пятом Киевском еврейском форуме (Kyiv Jewish Forum) эксперты сошлись на том, что США при президенте Дональде Трампе будут сдерживать Украину и Израиль в вопросе военных ответов России и Ирану, однако Штаты обязательно должны предоставить обеим странам поддержку: отказ поддерживать одну из них образует вакуум, который заполнят враги.

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По мнению военного аналитика Jerusalem Post Йона Боба, Израиль захочет показать администрации Дональда Трампа свою готовность атаковать ядерные объекты Ирана, но при том, что ранее Трамп поощрял такие удары, с новым президентским термином он может надавить на Израиль, что эта страна была более сдержанной.

Но, считает Боб, санкции против Ирана, как и против России, не заставят эти страны умерить агрессию со своей стороны.

"Поэтому я думаю, что между Израилем и Соединенными Штатами в какой-то момент может возникнуть конфликт относительно того, стоит ли бить и по чему. Но, несомненно, Трамп будет гораздо больше поддерживать Израиль в вопросе применения силы против Ирана, чем администрация Байдена", – уверен он.

Дэниел Вайдич, президент международной консалтинговой фирмы Yorktown Solutions (работает с украинским энергетическим сектором) и один из самых известных украинских лоббистов в Вашингтоне, отмечает, что в окружении Трампа есть такие влиятельные персоны, которые очень сосредоточены на Китае и считают, что США не могут поддерживать Украину, потому что это отвлекает внимание. В то же время американские союзники в Восточной Азии – Тайвань, Южная Корея, Япония – говорят, что США должны поддерживать Украину, иначе ее поражение ободрит Китай.

"Я считаю, что объединение инициативы по Украине и Израилю полезно для США", – уверен Вайдич.

А по словам Сета Дж. Францмана, корреспондента и аналитика по Ближнему Востоку The Jerusalem Post, нельзя просто сказать "давайте поддержим одного, а другого оставим".

"Природа не любит вакуум. Итак, если вы покинете какую-то часть света, туда вскочит враг. Поэтому США должны поступить так же, как и во время Холодной войны: защищать каждый фронт по-разному, но все равно в одной системе альянса. Это Украина, демократии в Европе, страны Балтии, Скандинавия, Израиль, друзья на Ближнем Востоке и Африке, Тайвань, Южная Корея, Австралия – это те же союзники США, что и во время Холодной войны. Так что ситуация изменилась не очень", – сказал Францман.

Он напомнил, что Китай и Иран имеют новое 25-летнее соглашение. Кроме того, Иран присоединился к БРИКС, входящей в китайско-российский экономический альянс, поэтому все они работают вместе.

"Мы должны работать вместе против них", – сказал эксперт.

Киевский еврейский форум (Kyiv Jewish Forum) проходит уже пятый год подряд. В этом году он организован в онлайн-формате, а центральной площадкой стал Вашингтон. Организаторами Kyiv Jewish Forum являются Еврейская конфедерация Украины и The Jerusalem Post.

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Напомним, президент ЕКУ, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин во время открытия форума отметил: украинцы и израильтяне возлагают большие надежды на возвращение в США администрации, которая ранее демонстрировала свою решимость помогать как Украине, так и Израилю.