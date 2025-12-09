В Кремле раскрыли настоящую позицию по мирному плану Трампа: в ISW объяснили, готова ли Россия к компромиссам

Руководство страны-террориста России утверждает, что якобы готово к конструктивным переговорам для урегулирования войны против Украины. В то же время кремлевские чиновники демонстрируют нежелание идти на компромисс для прекращения агрессии.

В очередной раз россияне признались, что будут требовать капитуляции Украины. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Истинные намерения Кремля

Накануне заместитель председателя Комитета по обороне Государственной думы РФ Алексей Журавлев заявил, что России все равно, кто подпишет "капитуляцию" о прекращении войны. При этом он озвучил главное условие прекращения российской вооруженной агрессии.

Представитель российской власти заявил, что условия мирного урегулирования должны в полной мере "удовлетворять Россию". Журавлев также утверждал, что проблемы, которые привели к полномасштабному вторжению России в Украину, возникли из-за ухудшения отношений между США и Россией.

В этом контексте представитель Госдумы РФ заявил, что Россия должна подписать мирное соглашение только с Соединенными Штатами, а не с Украиной.

Конфронтация РФ с НАТО

Аналитики ISW отметили, что подобные заявления подтверждают, что Кремль последовательно предъявляет требования не только к Украине, но и к НАТО. Кремль продолжает отказываться от урегулирования войны, которое равнозначно чему-либо меньшему, чем капитуляция Украины.

В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 8 декабря, что переговоры о прекращении войны должны "вестись в тишине", повторив недавние призывы Кремля к сторонам не разглашать подробности текущих переговоров. Эксперты предположили, что такие требования Москвы должны скрыть отторжение Россией предлагаемых мирных планов.

Как ранее писал OBOZ.UA, Дональд Трамп считает, что его мирный план якобы устраивает Владимира Путина. В то же время он заявил о "разочаровании" Владимиром Зеленским, потому что тот, мол, предложения Штатов до сих пор "не прочитал".

