'Среди главных тем – формула мира': Зеленский в Давосе провел ряд важных встреч. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 16 января, выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе со специальным обращением. Также на полях форума у главы государства был ряд важных двусторонних встреч.

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Самым главным вопросом, обсуждаемым собеседниками, была украинская формула мира и ее поддержка. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

"Продолжаем важные двусторонние встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Среди главного – формула мира и его поддержка", – отметил он.

Люксембург

Зеленский провел встречу с премьер-министром страны Люком Фриденом. В ходе переговоров они обсудили продолжение сотрудничества, конфискацию замороженных активов агрессора.

"Ценим неизменную поддержку Украины", – отметил президент.

Сингапур

Во вторник у главы государства была первая встреча с президентом страны Тарманом Шанмугаратнамом. Зеленский пригласил его принять участие в реализации формулы мира.

Он также подчеркнул, что Украина заинтересована в развитии отношений с Сингапуром и другими странами региона.

Руанда

Еще одна первая встреча состоялась с президентом Руанды Полем Кагаме.

Зеленский напомнил, что недавно Украина открыла посольство в Руанде и заинтересована в развитии двусторонних отношений.

Мы готовы стать поставщиком сельскохозяйственной продукции. Для нас важна поддержка нашего государства странами Африки", – отметил он.

Стороны обсудили реализацию формулы мира. По словам главы государства, голос стран Африки важен в этом вопросе.

"Украина заинтересована в развитии отношений между нашими странами", – подчеркнул он.

Бельгия

Кроме того, Зеленский провел встречу с королем Бельгии Филиппом I и премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

Он отметил, что Украина ценит решение Бельгии предоставить истребители F-16, подготовку бельгийскими специалистами украинских пилотов, недавний 15-й пакет оборонной помощи, а также лидерскую роль Бельгии в создании Фонда для поддержки Украины объемом 1,7 млрд евро, который будет наполняться по налогообложению доходов от замороженных российских активов

"Спасибо за поддержку!" – подчеркнул украинский лидер.

Вьетнам

Также президент провел переговоры с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем.

Собеседники отметили важность активизации двусторонних отношений, поскольку Украину и Вьетнам совмещают многолетние связи. Зеленский призвал Вьетнам поддержать имплементацию пунктов Украинской формулы мира.

"Благодарю Вьетнам за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за гуманитарную помощь нашему государству", – резюмировал глава государства.

Гана

Кроме того, во время встречи с президентом Ганы Наной Акуфо-Аддо Зеленский отметил перспективность создания логистических хабов на перевалку украинской аграрной продукции для стран Африки. Стороны также обсудили пути укрепления отношений между нашими государствами, а также с другими странами Африки.

"Спасибо за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, на уровне решений международных организаций!" – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Темой для обсуждения стали ключевые приоритеты повестки дня отношений между Украиной и ЕС на ближайшую перспективу.

Глава государства также выступил перед участниками форума. В своем выступлении он призвал остановить Путина и рассказал о преступлениях России.