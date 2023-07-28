Вынужден вернуться к прошлому материалу, чего вообще почти никогда не делаю, однако же тут ситуация особенная.

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В прошлой статье речь шла о том, что если нас будут ретиво подталкивать к миру с россией, то Украине придётся вести переговоры с мордором при посредничестве Китая — как единственной страны, способной эффективно повлиять на рф, коль уж Запад самоустраняется.

Впервые за почти двадцатилетнее (с перерывами) сотрудничество с Обозревателем я подвергся столь мощной атаке ботов, едва мой пост появился на блоге. По мелочам — бывало и раньше, но чтоб уже через 10 минут количество дизлайков перевалило далеко за сотню, как и количество значков "треш", — такого нашествия я ещё не знал.

Чего же так испугалась русская ботоферма? А дискредитации самой идеи переговоров в глазах американцев, которым китайский их вариант, конечно же, не нужен; ну а мордору переговоры необходимы, вот там и организовали яростную бот-атаку против компрометации светлой переговорной идеи.

Массовый бот оказался на моём блоге совсем ненадолго, но вонючий след свой оставил, как и всё русское, после чего оценивать материал люди уже брезговали, опасаясь запачкаться.

Для меня же такая массированная бот-атака означает лишь то, что я на правильном пути, иначе бы такой чести, хоть и вонючей, от врага бы не удостоился.

Но — добавлю пару слов и нашим, если среди них есть усомнившиеся.

Увешанный оружием ковбой-жених идёт с красавицей-невестой. Откуда ни возьмись, выскакивает собака и кусает невесту за ногу. Увешанный оружием ковбой ковыряется в носу и что-то кряхтит. Невеста бьёт поганую собаку уцелевшей ногой и обращается к её, русской собаки, азиату-хозяину с просьбой усмирить своё животное. Что в её поведении неправильно?

Может, всё же не очень правильно повёл себя увешанный оружием жених-ковбой? Пристрелил бы бешеную собаку, как это водится у них на диком Западе, да и всё тут!

Но — слышу возражения! Дескать, вдруг теперь ковбой обидится, что не к нему, заковырявшемуся, обратились, и, ревнуя к азиату, на ней не женится?! Отвечаю: женится, никуда не денется. Ему как раз такая боевая и нужна. Лишь бы не одноногая, но тут уж она о себе позаботилась.

Слава Украине!