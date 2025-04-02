Союзники по НАТО с начала года предоставили Украине помощи более чем на €20 млрд: Рютте рассказал подробности

Страны-члены НАТО с начала 2025 года предоставили Украине помощи в сфере безопасности на сумму более 20 миллиардов евро, сообщил генсек блока Марк Рютте. Он отметил, что Североатлантический союз продолжает последовательно поддерживать нашу страну в ее борьбе против российской агрессии.

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Об этом Рютте сказал 2 апреля в Брюсселе во время пресс-конференции накануне встречи министров иностранных дел стран НАТО. Также командование Альянса в Висбадене продолжает координировать поставки военной помощи и тренировки для Украины.

Генсек отметил, что угроза для НАТО, которая поступает от России, остается в силе. Страна-агрессор продолжает тесно сотрудничать с Китаем, Ираном и Северной Кореей. Характер их контактов не только наносит вред Украине, но и усиливает нестабильность в Альянсе и по всему миру

Эти и другие близкие к РФ страны пытаются дестабилизировать другие общества путем саботажа на подводной инфраструктуре, кибернетическими атаками, покушениями на убийство.

"Мы живем в опасном мире. Для того, чтобы ответить на эти и другие вызовы, мы должны построить более сильное, более справедливое и более летальное НАТО. Именно поэтому министры собрались здесь на этой неделе, чтобы убедиться, что Альянс активно работает над этой общей целью", – подчеркнул Рютте.

Он также прокомментировал дополнительные условия, выдвигаемые Россией для установления начального режима прекращения огня в Украине. Их нужно учитывать, однако воспринимать их слишком серьезно не стоит, сказал генсек НАТО.

OBOZ.UA писал о том, готово ли НАТО разместить войска в Украине и рискнуть прямым столкновением с диктатором Путиным. В Италии предложили защиту НАТО без членства Украины в Альянсе, однако в настоящее время в блоке нет консенсуса одобрения решений и готовности рисковать своими войсками.

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