'Дискуссии продолжаются': Рютте призвал не воспринимать серьезно 'сумасшедшие заявления Путина и России'

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что дополнительные условия, которые Россия выдвигает для установления первоначального режима прекращения огня в Украине, следует учитывать. Однако воспринимать их слишком серьезно не стоит.

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Об этом Рютте сказал 2 апреля в Брюсселе во время пресс-конференции накануне встречи министров иностранных дел стран-членов Альянса. Он отметил, что от российского диктатора Владимира Путина и от российской стороны в целом можно услышать очень много странных вещей.

Так генсек НАТО ответил на вопрос о реакции Альянса на отказ Кремля от предложений США по прекращению огня в Украине и на выдвинутые Россией дополнительные условия по устранению "главных причин" этой войны, в частности отвод сил НАТО за границу до 1997 года.

"Вы можете услышать много безумных вещей от Путина и от России, включая их требования вокруг мирного соглашения или чего-то другого. Я бы не воспринимал этого слишком серьезно. Безусловно, мы должны за этим смотреть и реагировать на это, но это также о том, как мы пытаемся вести переговоры", – сказал он.

Рютте приветствовал усилия президента США Дональда Трампа за "разрушение этого тупика". По его словам, сейчас продолжаются дискуссии, чтобы достичь первоначального прекращения огня на 30 суток по энергетической инфраструктуре и на Черном море. При этом есть и надежда на большее – американская администрация работает день и ночь, чтобы достичь этого.

Для европейских союзников важно, что такие страны как Франция и Великобритания уже думают, как будет складываться ситуация после этого прекращения огня.

"Лучшим путем для завершения войны был бы выход россиян из Украины, и тогда война завершится. Но, вероятно, этого не случится скоро. Поэтому это хорошо, что американцы начали этот процесс… Когда будет достигнуто настоящее соглашение, и когда будет достигнуто настоящее прекращение огня, для россиян должно быть понятно, что они не смогут сделать этого снова. И что они должны остановиться", – резюмировал Рютте.

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что мирные инициативы США не устраняют первопричины войны РФ против Украины. По его словам, Москва серьезно относится к предложениям Вашингтона, но не может "принимать их как есть".

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