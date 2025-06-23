Долги перед 'зелеными' инвесторами превышают 23 млрд грн – Гарпок

Задолженность государственного предприятия Гарантированный покупатель перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников составляет 23,3 млрд грн.

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Об этом сообщил заместитель директора по экономике Гарпока Станислав Сова во время онлайн-мероприятия "Перспективы выполнения стратегий ВИЭ в условиях задолженности и небалансов", передает ExPro.

"В сентябре 2024 года мы достигли пика задолженности перед производителями из альтернативных источников, который составлял 35,7 млрд грн. С сентября по сегодня осуществлена выплата задолженности до уровня 23,2 млрд грн. То есть, задолженность снижена на 35%", – отметил Станислав Сова.

Он рассказал, что расчеты за электроэнергию 2025-го года осуществляются ритмично и вовремя. По его словам, это стало возможным благодаря установлению недефицитного тарифа на передачу электроэнергии.

По его данным, уровень расчетов перед производителями "зеленой" энергии за 2021 год – 99,8%; за 2022 год – 63,2%; 2023 год – 98,5%; 2024 год – 89%; 2025 год – 86%.

Сова подчеркнул, что основные причины имеющейся задолженности – долг со стороны НЭК "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем", который на сегодня составляет более 16 млрд грн; задолженность долга ВИЭ перед "Гарантированным покупателем" за урегулирование небалансов (4,5 млрд грн).

Как сообщалось, в июне инвесторы в возобновляемую энергетику обратились к Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг с призывом решить проблему задолженности за 2021-2022 годы, которая возникла из-за действия незаконной формулы расчета небалансов.