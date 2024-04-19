Совет должен поддержать решение ПАСЕ и окончательно запретить московскую церковь в Украине, – Гончаренко

Верховная Рада должна последовать примеру Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая вчера признала РПЦ инструментом российской пропаганды, а патриарха Кирилла и иерархов РПЦ – соучастниками преступлений России против Украины. Украинский парламент должен как можно скорее проголосовать во втором чтении законопроект о запрете московской церкви.

Об этом заявил народный депутат, глава Комитета по миграции, беженцев и внутренне перемещенных лиц Алексей Гончаренко.

"Вчера ПАСЕ признала инструменты РПЦ российской пропаганды. Я отстаивал это решение, в частности своими правками, которые были учтены в конечный документ. Это очень правильный сигнал. Здесь все классно. Но у меня вопрос: а что там Верховная Рада? – написал нардеп.

Он напомнил, что законопроект о запрещении РПЦ проголосовали в первом чтении еще в октябре. Пока законопроект не двигается дальше.

Почему до сих пор не выносим и не голосуем во втором чтении? Долой московского попа! Призываю вынести законопроект для голосования во втором чтении", – добавил Гончаренко.