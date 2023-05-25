Израильский офицер Григорий Тамар (капитан запаса, врач-диагностик, писатель) высказал подозрение, что все объекты в мордоре, которые были обстреляны, поразил Люксембург.

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Не имею оснований не доверять интуиции опытного и проверенного в боях военного из страны с одной из лучших в мире разведок, к тому же писателя и диагностика. Итак — Люксембург. Для кого-то, конечно, неожиданно, но лично я как раз так и думал. Только Люксембург. Кто же ещё? Всё сходится.

(Хотя в белгород, правда, рота зашла сейчас не оттуда)

Возможны, между прочим, дальнейшие (воздушные или как получится) атаки Люксембурга (не путать с Лихтенштейном или Андоррой!) на москву. Не зря эта страна официально именуется Великой: именно так — Великое герцогство Люксембург.

Армия государства насчитывает 900 человек (ну а больше, чтобы немножко поджечь москву, и не надо: при Иване Грозном и при Наполеоне оба раза хватило и гораздо меньшего числа поджигателей). Участвовала в войнах в Корее и Афганистане. Командует ею (примерно с начала тысячелетия) Его Королевское Высочество Великий Герцог Анри (Генрих).

Ещё в прошлом году Люксембург потратил на помощь Украине 16% военного бюджета — больше, чем любое другое государство (в процентах). Является одной из богатейших (на душу населения) стран мира, соучредителем ЕС и членом НАТО.

Ведёт свою историю, кстати, с эпохи неолита — 5-го тысячелетия до нашей эры. Это — чтоб никто не сомневался в давних славных традициях.

На столицу же мордора Люксембург нацелился потому, что переговоры с россией удобнее всего вести менно там — без лишних посредников. Ближе к объекту капитуляции. Так будет эффективнее.

Лишь бы дронолюбивому Люксембургу хватило амуниции и снаряжения, но думаю, что "Военторги" Великого герцогства вполне справятся. Ну, за Люксембург!