Сотрудничество России и КНДР меняет военный баланс в Восточной Азии, – Буданов

Сотрудничество двух диктатур – российской федерации и Северной Кореи – уже приводит к изменению стратегического баланса в Восточной Азии.

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Об этом в интервью изданию The war zone рассказал начальник Главного управления разведки МОУ генерал Кирилл Буданов.

Северная Корея, благодаря полученным технологиям и уникальному опыту России, значительно увеличивает свои возможности по ведению агрессивной войны. В частности, в области массового производства ударных беспилотников. Также развивает ядерную компоненту, включая возможные носители ядерного оружия – стратегические ракеты и подводные атомные лодки. Взамен предоставляет России живую силу для продолжения агрессии против Украины, несколько устаревшую, но вполне эффективную военную технику, а также дешевые производственные мощности.

В качестве конкретного примера такого сотрудничества Буданов вспомнил развитие технологии производства северокорейских ракет КН-23, которыми сейчас обстреливают украинские города. По его словам, первая партия ракет КН-23, которую Северная Корея поставила России, была крайне несовершенной. Согласно отчету украинской прокуратуры, около половины из них не только отклонялись от траектории, но и взрывались в воздухе. С тех пор они были значительно усовершенствованы именно благодаря российской помощи.

"Это результат совместной работы российских и северокорейских специалистов. Также идет модернизация авиационных средств поражения – дальнобойных ракет класса "воздух – воздух". Специфические технологии на подводных лодках. К сожалению, также баллистические ракеты, которые являются носителями ядерной полезной нагрузки", – отметил глава ГУР.

Главный разведчик пояснил, что Северная Корея предоставляет России довольно широкий ассортимент вооружения. В частности, 122-мм гаубицы Д-74 и несколько вариантов систем РСЗО калибров 107 мм и 240 мм. Также 170-мм самоходные артиллерийские пушки M1989 ("Коксан").

Зато Северная Корея с помощью России уже начинает производство новых систем вооружений, которые стали переломными в текущей войне.

"Существуют договоренности о начале создания мощностей по производству беспилотных летательных аппаратов типа "Гарпия" и "Герань" на территории Северной Кореи. Это, безусловно, приведет к изменениям в военном балансе в регионе между Северной и Южной Кореей", – отметил Кирилл Буданов.