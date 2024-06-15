Соглашение о гарантии безопасности между Украиной и США имеет уязвимые стороны, и все же хорошо, что оно есть. Интервью с Пристайком

13 июня во время проходившего в Италии саммита G7 произошли два выдающихся события. Лидеры Украины и США подписали соглашение о гарантиях безопасности, которое будет действовать десять лет. Таким образом Штаты стали 17-й страной, с которой Украина заключила двустороннее соглашение о безопасности, которое включает планы, начиная с того, как защитить Украину сегодня, и заканчивая созданием будущих сил, способных сдерживать будущие военные операции России. Ключевым элементом является то, что США будут продолжать обучение украинских войск, чтобы наши вооруженные силы соответствовали западным стандартам, необходимым для официального вступления в Альянс.

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Кроме того, страны G7 приняли решение, которое по словам канцлера Германии Шольца является историческим, предоставить Украине кредиты на сумму 50 млрд долларов уже до конца этого года за счет доходов, полученных от замороженных активов РФ.

В эксклюзивном интервью OBOZ.UA бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании, эксминистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поделился своим мнением по поводу последних важных решений Запада по отношению к Украине.

– В довольно короткий промежуток времени происходят несколько важных для Украины событий. Конференция в Германии по восстановлению, Саммит мира в Швейцарии, получено разрешение на использование западного оружия по территории России и 50 миллиардов за счет агрессора, введены новые чувствительные санкции. Это все просто так совпало или началась наконец на Западе реальная волна в направлении противодействия России и помощи Украине?

– Я бы сказал, что, с одной стороны, это определенное совпадение, потому что большие мероприятия, такие как G7 или конференция по восстановлению Украины, готовятся годами. И это ясно. Но в том, что вы сказали, тоже есть определенная правда, потому что под эти запланированные мероприятия накопилось много проблем, которые лидеры, условно говоря, если и не откладывали, очевидно, наконец-то нашли возможность сесть вместе, спокойно решить и подвести итоги. Это удобный момент для всех, когда все съезжаются и работают на определенный результат, который должны достичь. Для этого столь нужное нам всем совпадение сошлось именно в этот небольшой промежуток времени. Ну и, очевидно, происходящее сегодня на нас фронтах, и вообще ситуация в Украине, ускорила определенные решения.

– Относительно соглашения о безопасности между США и Украиной, которое было подписано. Звучит действительно эффектно, ведь договор с самой могущественной страной мира это всегда большой плюс. Но он не обязывает Вашингтон отправлять войска для защиты Украины в случае нападения на нее, в отличие от обещаний НАТО о взаимной обороне один за всех, все за одного. В соглашении также не указаны конкретные суммы, которые могут быть выделены Украине. Соглашение лишь обязывает США провести консультации на высоком уровне с Украиной в течение 24 часов, если в будущем страна снова подвергается нападению . На ваш взгляд, насколько это соглашение является эффективным, а не только эффектным, для Украины?

– Самый главный плюс – все же факт в ее существовании. Процесс подписания аналогичных документов начался британским соглашением, которое было и остается самым амбициозным, как мне кажется. Если говорить о наиболее эффективном, качественном или, скажем, наиболее практическом, то это конечно именно британское соглашение. Особенно после того, как она еще была дополнена заявлениями министра финансов Британии, что Украина будет получать 3 миллиарда фунтов ежегодно, столько лет, сколько потребуется. В этом, безусловно, наиболее важный для нас момент.

Говоря о практической стороне американского соглашения, то, например, в случае, если Украина будет чувствовать себя в опасности, в течение 24 часов будут проведены консультации с США. Но следует признать, что подобные консультации у нас прописаны в других документах. Мы можем воспользоваться и советом Украины-НАТО, и даже Будапештским меморандумом, который тоже предполагает, что в случае, если Украина будет чувствовать себя в опасности, она может срочно созвать заседание и так далее.

Что касается эскадрильи самолетов, новых Patriot и всего прочего, это соглашение, вы же видите, разделено на две части. Одна более политическая, предусматривающая определенные обязательства, но всеобщие. Вторая планировалась быть более практичной. Так часто поступают, чтобы вынести практические вопросы за рамки самого общего соглашения. Здесь я так понимаю, что борьба шла до самого конца. Украине, конечно, хотелось больше практики.

Главное, что там отсутствует, по моему мнению, это как раз фиксированные финансовые обязательства поддержки. С одной стороны, это открывает нам возможность большей помощи в будущем, то есть не замыкает размер пособия. С другой стороны, скептики скажут, что это сделано потому, что она может быть упразднена в любой момент с приходом нового лидера. Для этого администрация не хотела закладывать конкретные суммы и брать обязана.

– Официальные лица США выразили надежду, что соглашение преодолеет политические разногласия внутри Штатов, но признали, что Трамп или любой другой будущий президент может выйти из соглашения, поскольку оно не является договором и не будет ратифицировано Конгрессом. Она также не берет на себя никаких новых обязательств по поводу перспектив вступления Украины в НАТО, которые остаются далекими.

– Да, все почему-то видят только Трампа как условную угрозу этому соглашению, не являющемуся фактом, кстати. Но соглашение действительно на 10 лет, и оно затронет 2-3 администрации. Что касается того, что она не будет проходить процедуру ратификации в Конгрессе, то в американской системе это довольно частый случай. Ратификация близка нашему сердцу, а там, в принципе, она не часто предполагается. Наши власти декларируют наибольшее достижение – это двухпалатная поддержка в США, которую можно использовать. Для этого просто нужно параллельно работать и предложить Конгрессу и Сенату схожие документы в поддержку того, что задекларировано в президентском документе.

Что касается практической стороны, то да, мы бы хотели, чтобы она была похожа на израильскую, где указаны конкретные миллиарды долларов помощи на конкретные годы. Или если бы она выглядела хотя бы как британская, где прописана конкретная сумма – 3 миллиарда каждый год, пока это потребуется.

Скажем, даже японский вариант, подписанный почти одновременно со штатовским, имеет конкретную сумму, но никто о нем не говорит, потому что появилось американское соглашение и все забыли о Японии.

С другой стороны, мы понимаем, что США наш крупнейший партнер и союзник, который несет на себе наибольшее бремя украинской помощи, и его слово является для всех наших врагов, особенно одного конкретного врага, очень важно. Само появление этого соглашения, безусловно, произвело впечатление, что уже позитив и база на будущее.

Да, нам бы хотелось знать и прописать, что каждый год мы получим 3 миллиарда долларов, или 7 миллиардов, или 60 миллиардов долларов. Это было бы проще и легче. То есть, это не то, что мы хотели бы по-максимуму, но это тот политический документ, который мы смогли получить именно в сегодняшний промежуток времени.

Вообще идеально, чтобы мы не отписывали эти документы вообще. Вот мы сели бы за стол, поставили 32 подписи под Североатлантическим соглашением в Вашингтоне и все. И мы бы закрыли с вами вопрос о безопасности, ведь мы были бы членами НАТО с бюджетами, со стандартами, с обещанием пятой статьи, но до сих пор этого всего не произошло. Поэтому вынуждены придумывать такие маленькие "угодки", которыми один за другим мы строим настоящий зонтик. По крайней мере, по меньшей мере, надеемся построить.

– После подписания было заявлено, что стороны признают это соглашение как поддержку возможного членства Украины в Альянсе. Вы считаете, что это так? И не смущает ли вас заявление только о возможном, а не обязательном членстве в НАТО?

– В этом документе действительно есть не совсем прямолинейное упоминание о будущем членстве Украины в Альянсе. В соглашениях с другими странами более четко написано. Я больше скажу, что в американском соглашении этот момент прописан слабее Бухарестского саммита, где было написано, что Украина станет членом Альянса. Теперь же указано, что "будущее Украины в Альянсе". На самом деле я ожидал от наших американских друзей более прямолинейной позиции по НАТО. При этом всем понятно, что в основе полноценного выживания Украины - наша возможность стать частью Альянса и получить защиту безопасности. Неспособность американского общества да и многих других на настоящем этапе это признать является большой проблемой.

– Другая топовая новость – страны G7 достигли политического согласия о кредите в размере 50 млрд для Украины. Суть предложения состоит в том, что эти средства Украина получит от союзников прямо сейчас, а погашать кредит будут процентами из замороженных российских золотовалютных резервов на сумму около 300 млрд евро. Канцлер Германии назвал этот шаг историческим. При этом просто конфисковать российские активы и отдать Украине западные союзники не отважились.

– Я считаю, что историческим оно было тогда, когда наши партнеры на Западе приняли бы действительно принципиальное решение, что в силу агрессии против Украины мы забираем средства России и передаем на нужды Украины. Сейчас же у нас есть полуисторическое решение, я бы так это формулировал. То есть мы деньги не забираем, а выдаем кредит, за который будет уплачено процентами по российским активам. Более того, многие не верили, что и этот шаг вообще возможен по многим причинам.

То есть на этом этапе более лучшей идеи, чем эта, не нашли. При этом ради справедливости, восстановления и создания нового прецедента, чтобы все на планете агрессоры поняли цену, которую они должны заплатить, нужно было бы непосредственно забрать и передать Украине активы РФ.

Я внимательно читал тот документ, который был опубликован, возможно, мне еще нужно немного больше времени почитать, потому что я так и не нашел слово конфискация. Написано, что будут заморожены средства РФ, которые будут держаться до конца войны и так далее, но ничего не сказано о конфискации.

То есть к этому времени Запад не может переступить эту линию, красную или какую-нибудь, я не знаю уже, чтобы таки принять решение.

- То есть революционных шагов в противодействии Москве и нашей помощи не нужно ждать от Запада, они будут и дальше постепенно "эволюционировать" в этом процессе, опаздывая с важными решениями на несколько месяцев, а то и лет?

– Поверьте, в их головах даже нынешний шаг выглядит безумным и революционным. Это нам кажется, что они слабы и осторожны, потому что война в Украине и мы несем ее бремя.

Я помню, когда президент Зеленский, еще когда работал министром иностранных дел, говорил о том, что нам нужны Patriot, то на это даже никто не улыбался. Настолько казалось им это предложение оторванным от реальности, что это не вызывало даже улыбки. Сегодня я думаю, что западные политики просто не могут поверить в свою отважность и радикальность.

Но мне кажется, что Запад все равно продвигается в правильном направлении и рано или поздно эти российские деньги будут конфискованы. Просто логика развития процесса, логика этой войны доказывает, что они в конце концов принимают нужные решения. Да, с опозданием, очень тяжело, но принимают.