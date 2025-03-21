"Содействовала Америка": в США заявили, что Украина и Россия находятся "на расстоянии шага" от прекращения огня

Украина и Россия находятся "только на расстоянии шага от полного прекращения огня" после трех лет полномасштабной войны. Уже после этого стороны смогут начать говорить о справедливом и крепком мире.

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Об этом заявила представитель Государственного департамента США Темми Брюс на NewsNation Now, пишет The Hill. По ее словам, этому "способствовала Америка", которая продолжает помогать в поиске мирного урегулирования конфликта.

"Мы лишь на расстоянии шага от полного прекращения огня, и тогда мы сможем начать говорить не просто о мире на неделю или шесть месяцев, а о крепком мире, на который могут положиться люди Украины и России и весь мир, и это то, что способствовала Америка, и это то, что мы продолжаем делать каждый день", — сказала представитель Госдепа.

Брюс подчеркнула, что "мы никогда не были ближе к миру с двумя сторонами".

Ранее США предложили украинцам и россиянам приостановить атаки на энергетические объекты и инфраструктуру как первый шаг в направлении большого мирного соглашения. Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин разговаривали по телефону несколько часов, а украинский лидер Владимир Зеленский и Трамп разговаривали на следующий день.

В свою очередь Зеленский поддержал предложение Трампа по ограниченному прекращению огня с Россией. По его словам, одним из первых шагов полного прекращения войны могло бы стать прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.

"Я поддержал этот шаг, и Украина подтвердила, что мы готовы его реализовать", — написал президент в соцсети X. Он подчеркнул, что такие шаги нужны для создания возможности подготовки всеобъемлющего мирного соглашения во время прекращения огня.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина подготовит список объектов, по которым российские войска должны прекратить наносить удары в рамках так называемого "энергетического перемирия". Речь идет не только об энергетических объектах, но и об инфраструктурных и гражданских.

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