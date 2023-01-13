Собчак вызвала Гончаренко на дебаты, а затем 'слилась'

Так называемая оппозиционерка и журналистка Ксения Собчак заявила, что хочет провести эфир с народным депутатом Алексеем Гончаренко. Но потом начала придумывать отговорки. Об этом сообщил нардеп в своем телеграмм-канале.

Видео дня

Ксению Собчак возмутило, что нардеп инициирует введение санкций США и Евросоюза против нее, а также его слова, что она поддерживает войну. Гончаренко согласился на прения.

"Условия простые. Это должен быть прямой эфир (без вмешательства никого из команды в эфир). У нас должно быть равное время на выступления", - написал Гончаренко.

В ответ Собчак сказала, что она "в отпуске" и вообще у нее есть "много важных дел", например, "вытаскивать мобилизованных, заниматься проблемами людей".

"Кроме срачов с Вами, у меня и редакции есть много реально серьезных дел – освещать новости, вытаскивать мобилизованных, заниматься проблемами людей", – сказала Собчак.

Гончаренко добавил, что все же настаивает на прямом эфире, какие-либо другие форматы не подойдут.

Еще раз повторяю. Прямой эфир. Формат прений. Любой другой формат практикуйте со своим крестным отцом (он-только стоял рядом) путиным", - сказал нардеп.